Un ciudadano chino es buscado por el mundo por su presunta participación con el Cártel Nueva Generación (CJNG) y que escapó mientras permanecía en arresto domiciliario. Estos son los detalles del caso:

Zhi Dong Zhang, el chino surtidor de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación, que se le fugó a la Guardia Nacional del arresto domiciliario en la Ciudad de México, ya es buscado en 196 países .

Te puede interesar: HORA de las tormentas en Guadalajara hoy sábado

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Francia, emitió la ficha roja para localizar y detener en cualquier parte del mundo al presunto capo asiático, alias "Brother Wang", a petición del gabinete de seguridad federal, que va por su recaptura en medio de presiones del gobierno de Estados Unidos.

El ciudadano chino se escapó el 11 de julio pasado de su casa de la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, donde cumplía prisión domiciliaria por su juicio de extradición a Estados Unidos, bajo custodia de la Guardia Nacional , que mantenía vigilancia al exterior del inmueble.

El apodado "Brother Wang" cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición librada por un juez de Control con residencia en el Reclusorio Sur, pues es requerido por una corte federal del Distrito Norte de Atlanta, por delitos de tráfico de fentanilo, cocaína y lavado de dinero.

De acuerdo con autoridades federales, Dong Zhang se fugó por un agujero conectado a otro domicilio de su propiedad , el mismo día que una corte federal de Estados Unidos ordenó una nueva captura en su contra por lavado de dinero.

Te puede interesar: Los INCREÍBLES beneficios de caminar 4 mil pasos diarios

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Distrito librar orden de aprehensión contra Zhi Dong Zhang por fugarse.

Lo acusa del delito de resistencia de particulares, en la hipótesis de al que inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia. Y es que Dong Zhang portaba un brazalete electrónico durante el tiempo que estuvo en arresto domiciliario, que fue unos meses.

Sin embargo, el pasado 3 de agosto, el juez de Control del Reclusorio Oriente se declaró incompetente para conocer de la solicitud de orden de aprehensión, resolución que ya fue impugnada por la FGR.

Zhi Dong Zhang es requerido por el gobierno de Estados Unidos, por supuestamente exportar y distribuir más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas a territorio estadounidense .

Además, es considerado una pieza clave en la logística de distribución de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación, organizaciones criminales transnacionales designadas como terroristas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Dato

3,400 kilogramos de droga habría distribuido Zhi Dong Zhang a Estados Unidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA