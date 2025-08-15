Pensión Mujeres Bienestar en Jalisco: Apellidos que se registran el 16 de agosto

La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años en condición de vulnerabilidad, concluye este sábado 16 de agosto una jornada especial de registro en Jalisco, en la que podrán inscribirse participantes sin importar la letra inicial de su primer apellido. Este día representa una oportunidad para quienes no asistieron en la fecha marcada por el calendario oficial del programa.

Del lunes 11 al viernes 15 de agosto, las mujeres se han registrado según el calendario alfabético asignado:

Lunes 11: A, B, C

Martes 12: D, E, F, G, H

Miércoles 13: I, J, K, L, M

Jueves 14: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 15: S, T, U, V, W, X, Y, Z

El sábado se habilitó para todas las letras, con el fin de ampliar el acceso y garantizar que más mujeres puedan acceder al beneficio.

Las interesadas deben acudir de manera presencial a los módulos de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, disponibles de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para localizar el módulo más cercano a su domicilio, pueden ingresar al sitio oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Los requisitos para realizar el trámite incluyen:

Identificación oficial vigente (como la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP actualizada

Acta de nacimiento reciente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Un número telefónico de contacto (tanto celular como fijo)

Formato Bienestar (se completar de manera presencial en el módulo correspondiente)

El registro se extenderá del 1 al 30 de agosto de 2025, operando en módulos presenciales de lunes a sábado en todo el país.

YC