Pensión Mujeres Bienestar en Jalisco: Apellidos que se registran el 16 de agosto

La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años en condición de vulnerabilidad, concluye este sábado 16 de agosto una jornada especial de registro en Jalisco, en la que podrán inscribirse participantes sin importar la letra inicial de su primer apellido. Este día representa una oportunidad para quienes no asistieron en la fecha marcada por el calendario oficial del programa.Del lunes 11 al viernes 15 de agosto, las mujeres se han registrado según el calendario alfabético asignado:El sábado se habilitó para todas las letras, con el fin de ampliar el acceso y garantizar que más mujeres puedan acceder al beneficio.Las interesadas deben acudir de manera presencial a los módulos de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, disponibles de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para localizar el módulo más cercano a su domicilio, pueden ingresar al sitio oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.El registro se extenderá del 1 al 30 de agosto de 2025, operando en módulos presenciales de lunes a sábado en todo el país. YC