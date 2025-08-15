Inapam: ¿Qué descuentos ofrece Sam's Club para adultos mayores?

Con el fin de facilitar el acceso a productos que mejoren la calidad de vida de las personas mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) anunció que las tiendas Sam's Club ofrecerán descuentos a los beneficiarios que porten su tarjeta Inapam.

La tarjeta Inapam es un medio por el cual este organismo mexicano proporciona descuentos y beneficios a los adultos mayores, ayudándolos a satisfacer necesidades primordiales como alimentación, medicamentos, asesoría legal, servicios básicos y más.

Son cientos los negocios, tiendas y servicios que forman parte del programa de Inapam; sin embargo, uno de los comercios que más llama la atención en esta lista es la cadena tipo club de almacén Sam's Club.

De acuerdo con la cadena de tiendas, todas las personas de la tercera edad que cuenten con la tarjeta Inapam podrán acceder a un descuento del 5% en el área de farmacias, cualquier día de la semana.

Este beneficio resulta especialmente útil para los adultos mayores que necesitan comprar medicamentos de forma constante.

Otros lugares que ofrecen descuentos en medicamentos con la tarjeta Inapam son:

Farmacias San Pablo: 5% a 7% de descuento.

5% a 7% de descuento. Farmacias Similares: 10% de descuento.

10% de descuento. Walmart: 7% de descuento en productos farmacéuticos para quienes cuentan con la tarjeta Inapam.

Además, la tarjeta Inapam también ofrece descuentos en ámbitos como salud, transporte, vestido y hogar, educación, recreación y cultura, entre otros.

También puedes leer: Por esta razón hay desabasto de gasolina en diversos estados de México

Requisitos para tramitar la credencial Inapam

Tener 60 o más años de edad.

Presentar acta de nacimiento.

Llevar una identificación vigente como el INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio.

CURP actualizada.

Una fotografía tamaño infantil, a color o blanco y negro, con fondo blanco, sin lentes ni gorra.

Un número de teléfono para contactar al solicitante.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP