La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes que entrega el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, para beneficiar a algunos de los sectores más vulnerables del país. Su objetivo principal es respaldar de manera económica a las personas adultas mayores, garantizando que puedan mejorar su calidad de vida y tener acceso a la protección social. Sin embargo, para este año, muchos beneficiarios se preguntan si habrá un pago doble en lo que resta de este año y en qué fechas podrían recibirlo.

Actualmente, el apoyo se entrega de manera bimestral a través del depósito a una tarjeta bancaria, lo que facilita el retiro en sucursales del Banco del Bienestar, cajeros automáticos de otras instituciones, e incluso en tiendas de autoservicio al pagar algún producto en caja. Para el siguiente pago y tomando en cuenta el aumento aprobado por el gobierno para este año, cada beneficiario de la Pensión Bienestar para adultos mayores recibirá 6 mil 200 pesos cada dos meses.

De acuerdo con la información oficial, no se tiene previsto un pago doble para lo que resta de 2025. El siguiente depósito está programado tentativamente para iniciar en septiembre, siguiendo el calendario que organiza los pagos según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Todavía no se ha publicado el siguiente calendario oficial pero la fecha tentativa coincide con la programación habitual del programa.

La Pensión Bienestar es un apoyo de carácter universal para todas las personas de 65 años o más, sin importar su condición laboral o ingresos previos. Busca ofrecer una pensión no contributiva que permita a los adultos mayores de México cubrir gastos básicos para que tengan una vida digna.

Desde este año y con el comienzo del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se incorporó un nuevo programa, el de la Pensión Mujeres Bienestar, el cual está dirigido a las que tienen de 60 a 64 años y que reciben un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales. Ellas tampoco recibirán un pago doble en lo que queda de 2025.

OF