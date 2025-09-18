PRI: Crónica del Fin: ¿cuándo y dónde se estrena el documental de Denise Maerker?

Este jueves 18 de septiembre, Denise Maerker dio a conocer el tráiler de una nueva producción para la plataforma de streaming Vix titulada " PRI: Crónica del Fin ", que aparenta ser un documental de la historia del Partido Revolucionario Institucional y sus más de 50 años gobernando México.

La periodista mexicana Maerker, quien también trabaja en la radio, en la televisión y en la prensa escrita, creó y dirigió esta serie documental que contará con 5 episodios.

El tráiler de la serie comienza con la canción Gimme the Power de Molotov y, poco a poco, muestra los rostros de figuras políticas clave para el partido y la nación.

Entre ellas se encuentran:

Enrique Peña Nieto, el último presidente del PRI hasta ahora

Elba Esther Gordillo, exlíder sindical

Manlio Fabio Beltrones, exgobernador

Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía

Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno

El tráiler incluye material de archivo nunca antes visto y testimonios exclusivos. La fecha de estreno de la serie en la plataforma Vix aún no se ha anunciado, solo se indica que será "Próximamente".

" Serie documental de 5 episodios, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos ", escribió la comunicadora en su post de X.

�� Próximamente en Vix: “PRI: Crónica del Fin”.



— Denise Maerker (@DeniseMaerker) September 18, 2025

