México | Documental

PRI: Crónica del Fin: ¿cuándo y dónde se estrena el documental de Denise Maerker?

El tráiler de la serie muestra los rostros de figuras políticas clave para el partido y la historia política de México

Por: Fabián Flores

El tráiler, que incluye material de archivo nunca antes visto y testimonios exclusivos, fue compartido por Denise Maerker en sus redes sociales. ESPECIAL / Vix

Este jueves 18 de septiembre, Denise Maerker dio a conocer el tráiler de una nueva producción para la plataforma de streaming Vix titulada "PRI: Crónica del Fin", que aparenta ser un documental de la historia del Partido Revolucionario Institucional y sus más de 50 años gobernando México.

La periodista mexicana Maerker, quien también trabaja en la radio, en la televisión y en la prensa escrita, creó y dirigió esta serie documental que contará con 5 episodios.

El tráiler de la serie comienza con la canción Gimme the Power de Molotov y, poco a poco, muestra los rostros de figuras políticas clave para el partido y la nación.

Entre ellas se encuentran:

  • Enrique Peña Nieto, el último presidente del PRI hasta ahora
  • Elba Esther Gordillo, exlíder sindical
  • Manlio Fabio Beltrones, exgobernador
  • Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía
  • Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno

El tráiler incluye material de archivo nunca antes visto y testimonios exclusivos. La fecha de estreno de la serie en la plataforma Vix aún no se ha anunciado, solo se indica que será "Próximamente".

"Serie documental de 5 episodios, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos", escribió la comunicadora en su post de X.

     

