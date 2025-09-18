PRI: Crónica del Fin: ¿cuándo y dónde se estrena el documental de Denise Maerker?

Este jueves 18 de septiembre, Denise Maerker dio a conocer el tráiler de una nueva producción para la plataforma de streaming Vix titulada "PRI: Crónica del Fin", que aparenta ser un documental de la historia del Partido Revolucionario Institucional y sus más de 50 años gobernando México.La periodista mexicana Maerker, quien también trabaja en la radio, en la televisión y en la prensa escrita, creó y dirigió esta serie documental que contará con 5 episodios.El tráiler de la serie comienza con la canción Gimme the Power de Molotov y, poco a poco, muestra los rostros de figuras políticas clave para el partido y la nación.Entre ellas se encuentran:El tráiler incluye material de archivo nunca antes visto y testimonios exclusivos. La fecha de estreno de la serie en la plataforma Vix aún no se ha anunciado, solo se indica que será "Próximamente"."Serie documental de 5 episodios, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos", escribió la comunicadora en su post de X.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF