Sheinbaum descarta que Adán Augusto deba pedir licencia como senador

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , informó el día de ayer que, como parte de la colaboración internacional el gobierno de Paraguay, notificó a México la decisión de expulsar a Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" , presunto líder de la organización criminal " La Barredora ".

El gabinete de seguridad señaló que esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificó que el ingreso y estancia de Bermúdez Requena fue irregular.

Elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudieron a ese país y realizaron su traslado a territorio nacional, con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión que existe en su contra y ponerlo a disposición de la autoridad.

Adán Augusto seguirá en funciones como senador

Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración del entonces gobernador morenista Adán Augusto López Hernández y posteriormente bajo la gestión de Carlos Manuel Merino Campos.

Durante "La Mañanera" de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la investigación contra las imputaciones que se le hacen al "Abuelo" tienen qué seguir su curso .

La Mandataria hizo del conocimiento de los medios que Adán Augusto López tiene toda la disposición de apoyar en las investigaciones si se lo requieren. " Ya dijo el senador que si, en algún momento, requieren de su declaración, él con gusto la va a dar ".

Sheinbaum declaró que las indagatorias esclarecerán los hechos, la cronología y a los involucrados en el caso de "La Barredora".

" ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad en Tabasco, [...] se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta [..] que pudiera estar con algún grupo delictivo?, ¿en qué momento se pide su destitución por parte del presidente [Andrés Manuel] López Obrador a Tabasco?

"Es muy importante que se sepa todo este proceso porque es muy fácil para la oposición [poner] la hipocresía en acción ahora, cuando no explicaron nada de [Genaro] García Luna, [...] se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y, en el momento que hubo información, se pidió su destitución e investigación ".

Hace unos días se dio a conocer que "El Abuelo" se encuentra en la mira de la justicia estadounidense por huachicol y "lavado" de dinero.

Con información de SUN.

