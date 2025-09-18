En menos de una hora, la Cámara de Diputados avaló, sin pasar por los trámites habituales, modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relacionadas con la cancelación de membresías y servicios con cobro recurrente, conocida popularmente como “click to unsubscribe”. La medida fue aprobada de forma unánime con 438 votos y se envió al Senado para continuar su proceso legislativo.

El objetivo principal de la reforma es garantizar que, así como las empresas facilitan el registro a un servicio, los usuarios también puedan cancelarlo con la misma rapidez, sin penalizaciones económicas por darse de baja.

Los puntos centrales de la iniciativa

La propuesta, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), establece la incorporación de dos nuevas fracciones a la ley vigente. Entre ellas, se determina que los proveedores de servicios con pagos automáticos (como plataformas de streaming o videojuegos) deberán informar de manera clara y accesible sobre la periodicidad, monto y fecha de los cargos.

El texto precisa que “los cobros señalados en el párrafo anterior requerirán consentimiento expreso e informado del consumidor” y que, en caso de renovaciones automáticas, los usuarios deberán recibir un aviso al menos cinco días naturales antes, con la posibilidad de cancelar sin ningún costo adicional. Además, los proveedores estarán obligados a habilitar mecanismos inmediatos para dar de baja suscripciones, membresías o servicios.

Cambios durante la discusión

En el debate, el coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso ajustes de redacción y la opción de establecer varios mecanismos de cancelación en lugar de solo uno. Estas modificaciones fueron aceptadas, lo que representó una de las primeras reservas del PAN aprobadas por la mayoría de Morena.

Durante la presentación, Monreal adelantó que vienen nuevas modificaciones legales, entre ellas evitar que los bancos cobren por consultas de saldo y establecer que las tarjetas de crédito puedan cancelarse sin cargos.

Asimismo, señaló que se retomará la propuesta del priísta Jericó Abramo Masso para regular los seguros de gastos médicos mayores, debido a los abusos que enfrentan los usuarios. Como ejemplo, narró el caso de un legislador que, tras requerir atención médica intensiva, quedó con una deuda millonaria prácticamente impagable.

El diputado reconoció también haber vivido en carne propia los problemas de los servicios domiciliados, al intentar cancelar uno de ellos y terminar reportado en el buró de crédito como deudor. En sus palabras, cancelar este tipo de suscripciones “es un viacrucis”.

