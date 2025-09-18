Jueves, 18 de Septiembre 2025

¿Podrán registrarse las obras hechas con Inteligencia Artificial? Esto dice el IMPI

Entre las sanciones que se pueden aplicar por el mal uso de la Inteligencia Artificial, el director del IMPI indicó que “son sanciones de naturaleza administrativa”

El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto habló sobre si es posible o no registrar las obras hechas con IA. ESPECIAL / CANVA

Ninguna obra que se elaboró con Inteligencia Artificial podrá ser registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aseveró su director Santiago Nieto.

Al término de la presentación del Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas OriGIn 2025, el funcionario recalcó: "Estamos con la idea de que la inteligencia artificial, como dice nuestra legislación, no tiene la característica de ser titular de los derechos de propiedad intelectual".

Agregó que "los derechos de propiedad intelectual solamente le corresponden a los seres humanos, que son las personas que pueden tener creatividad y originalidad y pueden generar frutos de su inteligencia y no así la inteligencia artificial, estamos con esa visión".

Al referirse a las sanciones que se pueden aplicar por el mal uso de la Inteligencia Artificial, el director del IMPI indicó que "son sanciones de naturaleza administrativa, pero pueden ser la baja de servidores, puede ser la clausura de los establecimientos mercantiles, y puede incluso ser el decomiso de la producción obtenida mediante el uso de la inteligencia artificial".

En la iniciativa de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se establece en el apartado de procedimientos contenciosos y administrativos la posibilidad de sancionar a alguien que viola derechos de autor a partir del uso de la Inteligencia Artificial, para proteger a las mentes creativas mexicanas.

En el evento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la realización del Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas ayudará a proteger las economías locales y regionales.

