Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las guerreras k-pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

El otro París

Una mujer se une a un programa de citas pensando que es en París, Francia para una oportunidad de arte, pero en realidad es en París, Texas. Intenta ser eliminada hasta que se enamora del soltero, complicando sus planes.

Ocean's 8: Las estafadoras

Debbie Ocean reúne a un equipo de mujeres para intentar un atraco imposible en la Met Gala anual de la ciudad de Nueva York.

Amigos de armas

Basado en la historia real de dos jóvenes, David Packouz y Efraim Diveroli, que ganaron un contrato de trescientos millones de dólares del Pentágono para equipar a los aliados de Estados Unidos en Afganistán.

Canta con las guerreras k-pop

Prepárate para tomar el micrófono y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón con esta magnífica versión para fans.

NETFLIX.

Space Jam: El juego del siglo

En un intento desesperado por ganar un partido de baloncesto y ganar su libertad, los Looney Tunes buscan la ayuda del campeón retirado de baloncesto, Michael Jordan.

La mujer rey

Una epopeya histórica inspirada en hechos reales ocurridos en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX.

Hermosa locura

La tímida e inocente Violet, una chica de pueblo, termina trabajando en el bar más "candente" de la ciudad, Coyote Ugly.

El cielo sí existe

Un padre de un pueblo pequeño debe encontrar el coraje y la convicción para compartir con el mundo la extraordinaria experiencia que cambió la vida de su hijo.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC