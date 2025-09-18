El pasado miércoles 17 de septiembre, en el océano Atlántico un fenómeno en observación evolucionó a tormenta tropical tomando el nombre de "Gabrielle". El fenómeno climático se mantiene activo en el océano Atlántico central.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema presenta vientos máximos sostenidos de entre 75 y 80 km/h y hasta el momento se localiza a mil 220 kilómetros de las islas de Sotavento en el continente americano. Sin embargo, su desplazamiento es en dirección oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento continúe al menos el siguiente par de días.

Enb ese sentido, se prevé que el fin de semana gire hacia el noroeste y con ello se intensifique gradualmente en estas fechas. Por el momento, "Gabrielle" enfrenta condiciones atmosféricas adversas. Pero el NHC pronostica que con este movimiento pueda conventirse en uracán a inicios de la próxima semana.

Cabe destacar que, pese a que el movimiento lo acerca un poco a territorios, no se advierten impactos directos ni en México ni en Estados Unidos. Eso sí, se espera que produzca oleajes elevados en la costa este del continente.

La región que más atención deberá poner respecto a la trayectoria y comportamiento es Bermudas, ya que la trayectoria prevista la llevará al este del archipiélago con lluvias y vientos asociados.

Esta es su trayectoria

"Gabrielle" es el séptimo fenómeno de 2025 luego del paso de "Andrea", "Barry", "Chantal", "Dexter", "Mario" y el huracán "Erin".

Su trayectoria será dictada por la circulación atmosférica. El comportamiento previsto dicta que se dirigirá primero hacia el oeste-noroeste y, posteriormente, hacia el norte y noreste, alejándola gradualmente del Caribe oriental y llevándola al Atlántico abierto.

