Hasta ahora, en la cuenca del Pacífico se han desarrollado 13 ciclones tropicales en la presente temporada. Pero sólo siete han alcanzado la categoría como huracán .

Las tormentas tropicales han sido: "Alvin", "Cosme", "Dalila", "Ivo", "Juliette" y "Mario". Los huracanes han llevado los nombres de "Bárbara", "Gil", "Henriette" y “Lorena”, que han tenido categoría 1; "Flossie", de 3; y "Erick" y "Kiko", que alcanzaron la categoría 4.

Aunque de este conteo, el último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

¿Cuántos ciclones tropicales faltan de aparecer en el Pacífico mexicano?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé que para el océano Pacífico se desarrollen entre 16 y 20 ciclones tropicales en total; de 8 y 9 tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes con categoría 1 ó 2 y entre 4 y 6 huracanes de categoría 3, 4 ó 5, algo potencialmente peligroso .

Así que, hasta el momento, por lo menos faltarían otros tres ciclones tropicales y hasta siete más, en la previsión más ambiciosa .

La temporada de huracanes en el océano Pacífico comenzó el pasado 15 de mayo y se espera que termine hasta el próximo 30 de noviembre, por lo que aún faltan más de dos meses de actividad ciclónica en el país .

Ciclones tropicales faltantes:

"Narda “Octave” “Priscilla” “Raymond” “Sonia” “Tico” “Velma” “Wallis” “Xina” “York” “Zelda”

“Narda” está por aparecer

Este jueves, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

Zona de baja presión al suroeste de Jalisco y al sur de Baja California, mantiene 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días . Se localiza a 530 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical durante los próximos días.

De continuar con su evolución, el fenómeno natural podría dar paso a la formación de “Narda”, el siguiente ciclón de la temporada .

Ciclones se acercarán más al Pacífico

La doctora Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que "hasta ahora, los pronósticos indican que la temporada será ligeramente más activa de lo normal en el Atlántico. Se prevé la formación de 17 ciclones tropicales, cifra superior al promedio histórico de 14 ciclones entre 1991 y 2020. En el Pacífico, se esperan 19 ciclones, también por encima del promedio, que ronda los 16".

El planeta atraviesa una fase neutra de la oscilación climática conocida como El Niño-Oscilación del Sur. Esto significa que las temperaturas del Pacífico tropical están dentro de los rangos normales, lo que dificulta identificar patrones claros sobre el comportamiento de los ciclones.

En condiciones neutrales, como las actuales, los ciclones del Pacífico tienden a acercarse más a las costas mexicanas , aunque no necesariamente aumentan en número. Sin embargo, los que se formen podrían representar mayor riesgo de impacto, agregó al respecto en un artículo informativo de la UNAM.

Con información del SMN y SUN

