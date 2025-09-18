Sentencian a 3 por privar de la libertad a una mujer

Tres hombres recibieron sentencia tras haber privado de la libertad a una mujer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el año 2021 .

La Fiscalía de Jalisco informó que los hechos ocurrieron en el mes de agosto de 2021, cuando policías municipales encontraron a una mujer estaba inmovilizada con aros aprehensores, en calles de la colonia San Pedrito, del municipio mencionado.

Al ofrecerle el apoyo, refirió haber permanecido privada de su libertad en un domicilio cercano, por lo que los oficiales, al acercarse al lugar señalado por la víctima, observaron a varias personas que intentaban huir por las bardas y azoteas.

La mujer reconoció a los detenidos como quienes la mantuvieron cautiva. Posteriormente, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas recabó pruebas que permitieron que los detenidos, José Manuel "N", Miguel Ángel "N" y José Manuel "N", fueran puestos a disposición de las autoridades .

El juez determinó imponer a los sentenciados una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como el pago de 68 mil 400 pesos por afectación psicológica.

Además, se estableció una reparación integral, dejando a salvo los derechos de la víctima para acreditar cualquier requerimiento adicional en la ejecución penal.

