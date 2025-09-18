Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del jueves 18 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy jueves 18 de septiembre de 2025 - Champions League EN VIVO

Club Brugge vs AS Monaco | 10:45 horas | Caliente TV, FOX |

København vs Bayer Leverkusen | 10:45 horas | HBO MAX, TNT |

Manchester City vs Napoli | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

Newcastle vs FC Barcelona | 13:00 horas | HBO MAX, TNT |

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Sporting CP vs FC Kairat | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy jueves 18 de septiembre de 2025 - Concacaf Women's Champions Cup EN VIVO

América vs Pachuca | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy jueves 18 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

LDU Quito vs São Paulo | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

CR Flamengo vs Estudiantes LP | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy jueves 18 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

Alianza Lima vs U de Chile | 18:30 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

