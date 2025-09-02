Israel lanzó ataques en toda la Franja de Gaza, matando al menos a 31 personas mientras continúa con una gran ofensiva en la ciudad más grande del territorio, según funcionarios de salud.

Mientras tanto, destacados académicos del genocidio se unieron a otros grupos de derechos humanos para acusar a Israel de genocidio, denuncias que rechaza vehementemente.

Los bombardeos han resonado en Ciudad de Gaza desde que Israel la declaró zona de combate la semana pasada. En las afueras de la ciudad y en el campo de refugiados de Jabaliya, los residentes han observado robots cargados de explosivos demoliendo edificios.

“Otra noche despiadada en Ciudad de Gaza”, afirmó Saeed Abu Elaish, un médico nacido en Jabaliya que se refugia en el lado Noroeste de la ciudad.

Los hospitales en Gaza informaron que al menos 31 personas murieron por fuego israelí el lunes, más de la mitad de ellas mujeres y niños. Al menos 13 personas murieron en la Ciudad de Gaza, donde Israel ha llevado a cabo varias incursiones a gran escala desde que milicianos liderados por Hamás atacaron el Sur de Israel para iniciar la guerra el 7 de octubre de 2023.

Israel asegura que su objetivo son los milicianos y culpa a Hamás por las bajas civiles porque el grupo armado, ahora en gran parte reducido a una organización guerrillera, opera en áreas densamente pobladas.

Los residentes de Ciudad de Gaza, muchos desplazados por la guerra en múltiples ocasiones, ahora enfrentan la doble amenaza de combate y hambre. La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo el mes pasado que estaba en medio de una hambruna, una crisis impulsada por los combates en curso y el bloqueo de Israel, magnificada por el desplazamiento masivo repetido y el colapso de la producción de alimentos.

Un total de 63 mil 557 palestinos han muerto en la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que dice que otras 160 mil 660 personas han resultado heridas. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo, pero dice que casi la mitad de los muertos son mujeres y niños.

El ministerio es parte del Gobierno dirigido por Hamás, pero está compuesto por profesionales médicos. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas de guerra. Israel las disputa, pero no ha proporcionado su propio recuento.

AP

Académicos alertan sobre genocidio contra Palestina

La organización profesional más grande de académicos que estudian el genocidio dijo el lunes que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, que tiene alrededor de 500 miembros en todo el mundo, incluidos varios expertos en el Holocausto, se unió a otras importantes organizaciones de derechos humanos, incluidas dos grupos israelíes, para aplicar el término a la conducta de Israel en tiempos de guerra.

“Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio”, así como con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según la resolución del grupo, que fue apoyada por el 86% de los que votaron. La organización no publicó los detalles de la votación.

La chispa que encendió el conflicto más reciente

Milicianos liderados por Hamás mataron a mil 200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y tomaron a 251 personas como rehenes.

Cuarenta y ocho todavía están dentro de Gaza, e Israel cree que 20 siguen vivos; los demás han sido liberados en ceses al fuego y otros acuerdos. Las pláticas de paz entre ambos bandos permanecen sin cambios en las últimas semanas.

CT