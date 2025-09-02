Martes, 02 de Septiembre 2025

Inapam: ¿Cuál es el descuento para adultos mayores en Chedraui?

Chedraui se suma a la lista de negocios y servicios que ofrecen descuentos y promociones para los beneficiarios de la Tarjeta Inapam 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Tarjeta Inapam permite a los adultos mayores acceder a descuentos y promociones en distintos comercios. ESPECIAL

La Tarjeta Inapam es un beneficio creado específicamente para las personas de la tercera edad que residen en México. El programa es impulsado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) con el fin de cubrir las necesidades básicas de este sector de la población.

La credencial está disponible para todos los individuos de 60 años o más que acudan a los módulos de la Secretaría de Bienestar o a los centros de afiliación del Inapam para solicitarla.

La Tarjeta Inapam cuenta con múltiples beneficios, como la posibilidad de acceder a descuentos y promociones en diferentes tiendas y negocios que tienen convenio con el órgano público.

Entre algunas de las cosas que puedes adquirir o pagar con descuento al ser beneficiario de la Tarjeta Inapam se encuentran alimentos, medicamentos, asistencia legal, transporte, actividades recreativas, productos de aseo y mucho más.

Con esto en mente, Inapam y Chedraui se unen para ofrecer un descuento exclusivo del 10 % a los adultos mayores que presenten su credencial al momento de pagar sus productos.

Es importante resaltar que el descuento aplica exclusivamente para ciertos departamentos y está sujeto a la disponibilidad de la sucursal.

Se recomienda consultar primero la vigencia, ya que el descuento puede variar según el estado y la tienda.

Otras tiendas y supermercados que ofrecen descuentos con la Tarjeta Inapam:

  • La Comer: 10 % de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y un 5 % adicional con Tarjeta Inapam.
  • Bodega Aurrera: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.
  • Walmart: 5 % de descuento en farmacias y 7 % los primeros diez días del mes.

Consulta todos los establecimientos y comercios que participan en los beneficios Inapam accediendo a su sitio web: https://www.gob.mx/inapam.

