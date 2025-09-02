Tormenta tropical Lorena podría fortalecerse a huracán categoría 1, alerta el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó este martes que la tormenta tropical Lorena, surgida por la mañana en el océano Pacífico, podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas horas y alcanzar las costas de Baja California Sur.

En conferencia de prensa, el coordinador general del organismo, Fabián Vázquez Romaña, señaló que los pronósticos indican que Lorena evolucionará a ciclón de categoría 1 en menos de 24 horas, aunque no se descarta que alcance la categoría 2.

Asimismo, advirtió que a partir del miércoles se presentará un temporal de lluvias que provocará precipitaciones de fuerte a torrencial intensidad en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, lo que podría generar complicaciones en esas entidades.

Puntualizó que se espera que el ciclón toque tierra en las próximas horas, en la costa occidental de Baja California Sur, y después, es posible que avance hacia Sonora.

Por ello, exhortó a la población a estar atenta de los avisos meteorológicos que se emitirán periódicamente.

Asimismo, avisó que al ser un "sistema muy extenso en materia nubosa y de precipitación”, se mantiene la alerta por precipitaciones a lo largo de toda la semana en los estados mencionados.

“Es un sistema longevo que va a estar prácticamente toda la semana afectando Baja California, y finalmente, durante el fin de semana hacia el noroeste de México, sobre la región de Sonora”, remarcó.

Detalló que la suma de lluvia que se prevé entre martes y sábado es equivalente al 300 % de lo que llueve en un mes en Baja California Sur, y un 140 % en Sonora.

“Es decir, tres veces la lluvia de septiembre” en Baja California Sur, y 1,4 veces, en Sonora, precisó.

Puntualizó que el pronóstico de lluvias intensas durante toda la semana se extiende a Nayarit, Sinaloa, Durango, Sinaloa y Chihuahua, además de que se prevén lluvias muy fuertes en el centro del país.

Ante estas condiciones, pidió extremar precauciones en las regiones de impacto del fenómeno que podrían ocasionar inundaciones repentinas, deslaves y erosión del terreno.

Tras formarse en días pasados como depresión tropical Doce-E, el fenómeno se intensificó a la tormenta tropical Lorena a las 09:15 horas (15:15 GMT) de este día, según informó el SMN en un comunicado.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado diez tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

