Huracán Kiko sube a categoría 2 en el Pacífico, sin representar amenaza para México

El fenómeno meteorológico permanece completamente aislado

Por: Elsy Angélica Elizondo

Este huracán no representa ninguna amenaza para tierra firme. X / @conagua_clima

El huracán Kiko se ha intensificado a categoría 2 en la escala Saffir‑Simpson, con vientos sostenidos de 100 mph (aproximadamente 155 km/h). Se encuentra sobre aguas abiertas, a unos 1 775 millas (aproximadamente 2 855 km) al este de Hilo, Hawái, sin representar ninguna amenaza para tierra firme. 

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema podría seguir fortaleciéndose en los próximos días y alcanzar nivel de huracán mayor (categoría 3 o superior) hacia el miércoles 3 de septiembre. 

No hay vigilancias, alertas ni avisos vigentes para ninguna zona costera; el fenómeno meteorológico permanece completamente aislado, sin impactos actuales ni previstos sobre México. 

     

Temas

Lee También

