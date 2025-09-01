Este lunes 1 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín en el que dio a conocer que un Juez dictó sentencia condenatoria en contra de Erick Fabián “N” por abuso sexual infantil.

Según información de la propia Fiscalía, con base en lo que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el abuso sexual ocurre entre un niño o una niña y un adulto que puede ser alguno de sus padres, padrastros o responsables del niño o niña o cualquier otro adulto integrante de su familia . Comprende tanto los actos que puede realizar el adulto para obtener estimulación o gratificación sexuales, como la explotación sexual del niño o de la niña.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia aportó las pruebas suficientes para el juicio del entonces señalado de abuso sexual infantil agravado en perjuicio de una niña.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron en el interior de una finca situada en la Colonia Las Huertas, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque: Erick Fabián “N”, aprovechó que la menor de edad se encontraba acostada al interior de su dormitorio para cometer el ilícito.

Una vez que se interpuso la denuncia, se realizaron los actos de investigación correspondientes, por lo que el imputado fue presentado ante el Juez, quien tras someterlo a procedimiento abreviado, finalmente le dictó sentencia condenatoria por cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual infantil agravado.

En caso de que su hijo o hija sea víctima de abuso sexual infantil, los padres o tutores legales de el o la menor deberán acudir a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia Receptora ubicada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ubicada en Calzada Independencia Norte Número 778, Zona Centro de Guadalajara. Quienes se presenten ante la Agencia deberán presentar identificación oficial y llevar el acta de nacimiento de el o la menor víctima de este delito.

La Fiscalía recomienda además no bañar al menor y guardar la ropa que traía puesta durante los hechos.

