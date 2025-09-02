Martes, 02 de Septiembre 2025

Jalisco | Lluvia

Este será el día más lluvioso en Guadalajara del 2 al 7 de septiembre

Según información de Meteored, la ciudad de Guadalajara espera una semana copiosa para los próximos días  

Por: Fabián Flores

Para Guadalajara se prevé que durante estos próximos días más del 70 % del territorio se vea afectado por las fuertes lluvias que traerán los fenómenos meteorológicos presentes en territorio mexicano. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes la onda tropical número 29 fue absorbida por la depresión tropical Doce-E que se desplazará frente a las costas de Jalisco. Esto propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. La depresión tropical podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso del día.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.

En los próximos días se espera que el estado experimente:

FECHA    PRONÓSTICO DE LLUVIA      TEMPERATURA
3 de septiembre  Puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)      Máximas de 30 a 35 °C
4 de septiembre  Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)  Máximas de 30 a 35 °C
5 de septiembre  Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)  Máximas de 35 a 40 °C

El día más lluvioso de esta semana en Guadalajara

Según información de Meteored, la ciudad de Guadalajara espera una semana copiosa, pues prevé que durante estos próximos días más del 70 % del territorio se vea afectado por las fuertes lluvias que traerán los fenómenos meteorológicos presentes en territorio mexicano.

A continuación presentamos el pronóstico de lluvia para los próximos días en Guadalajara.

FECHA     PROBABILIDAD DE LLUVIA EN EL TERRITORIO    ACUMULACIÓN DE AGUA
2 de septiembre  60 %          0.3 mm
3 de septiembre  80 %           4.4 mm
4 de septiembre 90 %           8.9 mm
5 de septiembre  90 %          9.9 mm
6 de septiembre  80 %            1.4 mm
7 de septiembre  80 %          5.6 mm

Durante el jueves y el viernes de esta semana, la Perla Tapatía experimentará los días más lluviosos, pero se espera que el día con más acumulación de agua sea el viernes 5 de septiembre. Invitamos a todas las personas a tomar sus precauciones.

Con información del SMN y Meteored.

