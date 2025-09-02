Este será el día más lluvioso en Guadalajara del 2 al 7 de septiembre

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes la onda tropical número 29 fue absorbida por la depresión tropical Doce-E que se desplazará frente a las costas de Jalisco. Esto propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. La depresión tropical podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso del día.Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.En los próximos días se espera que el estado experimente:Según información de Meteored, la ciudad de Guadalajara espera una semana copiosa, pues prevé que durante estos próximos días más del 70 % del territorio se vea afectado por las fuertes lluvias que traerán los fenómenos meteorológicos presentes en territorio mexicano.A continuación presentamos el pronóstico de lluvia para los próximos días en Guadalajara.Durante el jueves y el viernes de esta semana, la Perla Tapatía experimentará los días más lluviosos, pero se espera que el día con más acumulación de agua sea el viernes 5 de septiembre. Invitamos a todas las personas a tomar sus precauciones.Con información del SMN y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF