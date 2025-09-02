Este será el día más lluvioso en Guadalajara del 2 al 7 de septiembre

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este martes la onda tropical número 29 fue absorbida por la depresión tropical Doce-E que se desplazará frente a las costas de Jalisco. Esto propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. La depresión tropical podría intensificarse a tormenta tropical en el transcurso del día.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.

En los próximos días se espera que el estado experimente:

FECHA PRONÓSTICO DE LLUVIA TEMPERATURA 3 de septiembre Puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Máximas de 30 a 35 °C 4 de septiembre Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Máximas de 30 a 35 °C 5 de septiembre Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Máximas de 35 a 40 °C

El día más lluvioso de esta semana en Guadalajara

Según información de Meteored, la ciudad de Guadalajara espera una semana copiosa, pues prevé que durante estos próximos días más del 70 % del territorio se vea afectado por las fuertes lluvias que traerán los fenómenos meteorológicos presentes en territorio mexicano.

A continuación presentamos el pronóstico de lluvia para los próximos días en Guadalajara.

FECHA PROBABILIDAD DE LLUVIA EN EL TERRITORIO ACUMULACIÓN DE AGUA 2 de septiembre 60 % 0.3 mm 3 de septiembre 80 % 4.4 mm 4 de septiembre 90 % 8.9 mm 5 de septiembre 90 % 9.9 mm 6 de septiembre 80 % 1.4 mm 7 de septiembre 80 % 5.6 mm

Durante el jueves y el viernes de esta semana, la Perla Tapatía experimentará los días más lluviosos, pero se espera que el día con más acumulación de agua sea el viernes 5 de septiembre. Invitamos a todas las personas a tomar sus precauciones.

Con información del SMN y Meteored.

