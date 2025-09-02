Beca Rita Cetina: ¿Quiénes se deben registrar a partir del 15 de septiembre?

Con una nueva publicación en la página oficial de Programas para el Bienestar, autoridades federales confirmaron que el próximo 15 de septiembre se abrirá un periodo de registro para que nuevos beneficiarios se sumen a la Beca Universal Rita Cetina, uno de los nuevos apoyos sociales impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos en línea. Además, este mes se realizarán asambleas informativas en las escuelas para dar orientación y resolver dudas sobre el registro.

¿Quiénes deben registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre de 2025?

De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, a partir del 15 de septiembre deben inscribirse a la Beca Rita Cetina los estudiantes de nuevo ingreso a una secundaria pública, así como estudiantes de segundo y de tercer grado que todavía no tengan el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Rita Cetina para secundaria?

La Beca Rita Cetina ha sido catalogada como un apoyo universal, lo que quiere decir que en esta etapa todos los estudiantes de secundaria pueden acceder a ella. El único requisito es estar inscrito en una institución pública de este nivel educativo de modalidad escolarizada.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El proceso de registro debe efectuarlo la madre, el padre o tutor del o los estudiantes a través de la plataforma oficial del programa ( https://www.becaritacetina.gob.mx/ ). Para ello es necesario contar previamente con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Puedes tramitarla en el siguiente enlace.

Pasos para el registro:

Regístrate como tutor en la plataforma Da clic en la opción “Siguiente” para iniciar sesión Completa tu información de domicilio Registra a cada uno de los estudiantes de la familia Al tener todos los estudiantes registrados da clic en el botón “terminar”

No te pierdas: Paquetazo 3×1: Propietarios que sí o sí deben hacer cambio de placas en septiembre

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

CURP

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada en formato PDF o JPG

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses digitalizado en formato PDF o JPG

Llave MX

Del estudiante solo se necesita la CURP

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB