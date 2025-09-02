Martes, 02 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Beca Rita Cetina: ¿Quiénes se deben registrar a partir del 15 de septiembre?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional

Por: El Informador

El próximo 15 de septiembre se abrirá un periodo de registro para que nuevos beneficiarios se sumen a la Beca Rita Cetina. ESPECIAL

El próximo 15 de septiembre se abrirá un periodo de registro para que nuevos beneficiarios se sumen a la Beca Rita Cetina. ESPECIAL

Con una nueva publicación en la página oficial de Programas para el Bienestar, autoridades federales confirmaron que el próximo 15 de septiembre se abrirá un periodo de registro para que nuevos beneficiarios se sumen a la Beca Universal Rita Cetina, uno de los nuevos apoyos sociales impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos en línea. Además, este mes se realizarán asambleas informativas en las escuelas para dar orientación y resolver dudas sobre el registro.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: ¿En dónde se puede retirar el dinero sin pagar comisión?

¿Quiénes deben registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre de 2025?

De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, a partir del 15 de septiembre deben inscribirse a la Beca Rita Cetina los estudiantes de nuevo ingreso a una secundaria pública, así como estudiantes de segundo y de tercer grado que todavía no tengan el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Rita Cetina para secundaria?

La Beca Rita Cetina ha sido catalogada como un apoyo universal, lo que quiere decir que en esta etapa todos los estudiantes de secundaria pueden acceder a ella. El único requisito es estar inscrito en una institución pública de este nivel educativo de modalidad escolarizada.

Mira esto: Pagos Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran el 1 y el 2 de septiembre?

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El proceso de registro debe efectuarlo la madre, el padre o tutor del o los estudiantes a través de la plataforma oficial del programa (https://www.becaritacetina.gob.mx/). Para ello es necesario contar previamente con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Puedes tramitarla en el siguiente enlace.

Pasos para el registro:

  1. Regístrate como tutor en la plataforma
  2. Da clic en la opción “Siguiente” para iniciar sesión
  3. Completa tu información de domicilio
  4. Registra a cada uno de los estudiantes de la familia
  5. Al tener todos los estudiantes registrados da clic en el botón “terminar”

No te pierdas: Paquetazo 3×1: Propietarios que sí o sí deben hacer cambio de placas en septiembre

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

  • CURP
  • Número celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada en formato PDF o JPG
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses digitalizado en formato PDF o JPG
  • Llave MX

Del estudiante solo se necesita la CURP

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

Lee también: Calendario Pensión Bienestar: ¿Recibiré pago en septiembre si me inscribí en agosto?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones