Beca Rita Cetina: ¿Quiénes se deben registrar a partir del 15 de septiembre?

Con una nueva publicación en la página oficial de Programas para el Bienestar, autoridades federales confirmaron que el próximo 15 de septiembre se abrirá un periodo de registro para que nuevos beneficiarios se sumen a la Beca Universal Rita Cetina, uno de los nuevos apoyos sociales impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum.Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos en línea. Además, este mes se realizarán asambleas informativas en las escuelas para dar orientación y resolver dudas sobre el registro.De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, a partir del 15 de septiembre deben inscribirse a la Beca Rita Cetina los estudiantes de nuevo ingreso a una secundaria pública, así como estudiantes de segundo y de tercer grado que todavía no tengan el apoyo.La Beca Rita Cetina ha sido catalogada como un apoyo universal, lo que quiere decir que en esta etapa todos los estudiantes de secundaria pueden acceder a ella. El único requisito es estar inscrito en una institución pública de este nivel educativo de modalidad escolarizada.El proceso de registro debe efectuarlo la madre, el padre o tutor del o los estudiantes a través de la plataforma oficial del programa (https://www.becaritacetina.gob.mx/). Para ello es necesario contar previamente con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Puedes tramitarla en el siguiente enlace.Pasos para el registro:Del estudiante solo se necesita la CURPEn el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.