La Secretaría de Gobernación (Segob) informó al Senado de la República que, del 31 de agosto de 2024 al 29 de agosto de 2025, se concedieron 479 beneficios de amnistía.

Según el Informe Anual 2025 de la Comisión de Amnistía, desde la entrada en vigor de la ley en 2020 se han recibido 2 mil 391 solicitudes. De ellas, 2 mil 24 ya fueron analizadas y determinadas en 16 sesiones, mientras que 275 permanecen pendientes de resolución, incluyendo 214 en análisis, 52 en reserva por falta de información y nueve turnadas a instancias de Segob y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por estar vinculadas a preliberación o casos de tortura.

De las 479 amnistías concedidas en el último año, 411 fueron calificadas como legales por jueces federales, lo que permitió extinguir la acción penal, eliminar antecedentes judiciales y restituir los derechos políticos y civiles de las personas beneficiadas. En consecuencia, 411 personas recuperaron su libertad. El resto de los casos se encuentra en distintas etapas: 45 fueron calificadas como no legales, nueve están pendientes de calificación judicial, 11 quedaron sin materia y tres no pudieron dictaminarse por falta de parámetros suficientes.

Del total de amnistías, 159 corresponden a mujeres, 319 a hombres y una a persona LGBTTTIQ+, y 44 beneficiarios son indígenas. En cuanto a nacionalidad, 444 son mexicanas, con otros casos provenientes de Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Las principales causas fueron situación de pobreza, discapacidad, actuación bajo indicación, falta de acceso a justicia y delitos menores como robo simple sin violencia. Las entidades con mayor número de amnistías fueron Sinaloa (120), Ciudad de México (64) y Chiapas (50). La Segob precisó que la mayoría de los beneficios están vinculados a delitos de baja escala relacionados con narcotráfico, robo simple y acceso limitado a la justicia para comunidades indígenas.

