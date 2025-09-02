La Alcaldía Benito Juárez, encabezada por Luis Mendoza, dio luz verde para que el Estadio Ciudad de los Deportes vuelva a recibir aficionados en los próximos compromisos del Club América, incluyendo el esperado Clásico Nacional frente a Chivas.

La autorización llega tras el episodio vivido en el último duelo que las Águilas disputaron como locales ante Pachuca, mismo que debió jugarse a puerta cerrada luego de que el club se extralimitara en sus facultades al cerrar una calle aledaña al inmueble.

Este lunes, la Alcaldía Benito Juárez, el Club América y la comitiva del estadio Ciudad de los Deportes sostuvieron una reunión para hablar sobre el castigo que se impuso el sábado pasado. Y tras varias horas, se llegó a una solución positiva para que el recinto capitalino abra nuevamente sus puertas a los aficionados, así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

“La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un "Estadio Seguro" en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio”, se lee en la misiva.

En las gestiones realizadas entre el club y la propia alcaldía, se alcanzaron acuerdos que garantizan el cumplimiento de las medidas de seguridad en el operativo de los próximos encuentros, como el operativo de seguridad “Ladrillera”, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio.

También se señaló que: “La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen.”

¿Cuándo se disputará el Clásico Nacional?

El encuentro entre América y Chivas correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025, se realizará el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas. Recordando que, este fin de semana no habrá actividad de Liga MX por el parón de fecha FIFA.

MF