Michoacán fue escenario, nuevamente, de un enfrentamiento entre el crimen organizado y autoridades del estado. Estos son los detalles:

El ataque de un grupo armado, liderado por un lugarteniente del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), provocó un enfrentamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno, bloqueos carreteros y quema de vehículos en la región Lacustre de la entidad .

El despliegue tenía como objetivo la captura de Ángel Chávez Ponce, "El Camaleón" , uno de los mandos medios operativos de ese bloque criminal conformado por “Los Viagras” y el Cártel Nueva Generación (CNG).

Cuando personal de los tres órdenes de gobierno circulaba sobre un tramo de la carretera libre Uruapan-Morelia fueron atacados a balazos por la célula delictiva . Eso generó una serie de enfrentamientos en el lugar conocido como El Cerrito, de la localidad de Zirahuén.

Luego de que las autoridades repelieran la agresión, el CMNG ordenó bloqueos en por lo menos tres puntos de esa zona del municipio de Salvador Escalante.

Los cierres carreteros se extendieron a la carretera Pátzcuaro-Morelia y a la Zacapu-Morelia , donde los criminales le prendieron fuego a una pipa .

También se apoderaron de un camión de pasajeros sobre la carretera Zacapu-Quiroga y, bloquearon a la altura de Erongarícuaro, sobre la Pátzcuaro-Quiroga. Hasta este momento se desconoce si fue detenido el objetivo criminal.

El perfil criminal

De acuerdo con fuentes federales, Ángel Chávez, "El Camaleón" o "El Colores", nació en La Huacana. Es jefe de plaza en la región Lacustre de Pátzcuaro, Ario de Rosales y municipios aledaños.

Es señalado por el asesinato del comisario de la Guardia Civil en la región de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, y sus escoltas, perpetrado el 18 de marzo del 2024.

"El Camaleón" se dedicaba al secuestro y extorsión a empresarios aguacateros. Cuenta con una orden de aprehensión vigente 1/2019-II .

En 2020, como jefe del brazo armado de la Gente del Cerro, grupo criminal allegado a “Los Viagras”, estuvo involucrado en el homicidio de un empresario aguacatero y de funcionarios de San Juan Nuevo.

Se le vincula con el asesinato de Hugo Figueroa, sobrino del cantante Joan Sebastián , ocurrido cerca de Ario de Rosales, en enero de 2019.

Además, en 2017, participó en el homicidio de cuatro elementos de la Policía Auxiliar de Michoacán.

El 5 de abril del año pasado, "El Camaleón" fue detenido en el estado de Aguascalientes, donde la Fiscalía de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, como presunto responsable del secuestro de un comerciante, ocurrido en 2014, en Uruapan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 18 de junio de 2014, en la localidad de Uruapilla, de Morelia, el comerciante Hilario A., fue privado de la libertad por varias personas armadas, presuntos integrantes de una célula delincuencial.

Más tarde, familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica en la que les hicieron una exigencia económica; sin embargo, se perdió el contacto con los plagiarios y fue hasta el 11 de enero del 2016 que se localizaron los restos de la víctima, en un predio ubicado en las inmediaciones del kilómetro 10 de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan.

Con relación a estos hechos, en su momento fueron detenidos José Francisco "N", Jorge Luis "N" y Gerardo "N", quienes enfrentaron un juicio oral, mientras que Ángel Chávez, se refugiaba en diversos puntos de la entidad.

Resultado de trabajos de coordinación con Secretaría de Marina y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), "El Camaleón" fue ubicado y capturado en Aguascalientes, sin embargo, no duró ni un mes preso, puesto que un juez lo dejó en libertad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA