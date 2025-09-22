Un cambio fundamental se aproxima en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que todos los ministros renunciaran a una serie de gastos que sus antecesores tenían. Aquí los detalles:

Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propusieron al órgano de administración del Poder Judicial la reducción de sus prestaciones ordinarias y adicionales hasta 78.5% , para recibir, en total, menos dinero del que recibe la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El acuerdo, firmado por todos los ministros el 1 de septiembre y presentado ante el órgano de administración, contempla no sólo reducción de prestaciones como apoyo por defunción, ayuda en gastos funerarios a familiares, apoyo de alimentos y de medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores, sino también solicitar su alta como derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) .

En entrevista, la ministra Lenia Batres detalló y presentó las tablas de reducción que, en acuerdo, los nueve ministros que integran el pleno de la Corte presentaron al órgano de administración. Pese a que los ministros salientes en agosto se redujeron el salario neto, mantuvieron algunas prestaciones que consideraron esenciales, entre ellas, el apoyo de alimentos, que de manera anual ascendía a un millón 59 mil pesos. Los nuevos ministros proponen eliminarla por completo, expuso.

"Cuando yo llegué a la Corte me entregaron esto, esta carpeta, y pues venían estas remuneraciones con el acuerdo que lo sustentaba, porque todo tenía un sustento en el pleno de la Corte. Sustento legal, por supuesto; constitucional no, pero legal sí", dijo Batres Guadarrama.

En total, los ministros proponen dejar de percibir los 3 millones 347 mil 582 pesos que al año recibían en prestaciones ordinarias y adicionales, para recibir 716 mil 869 pesos . Hoy, la Presidenta Sheinbaum recibe 737 mil 872 pesos en prestaciones adicionales al año.

Gastos operativos, la nueva clasificación

La ministra Batres Guadarrama explicó el acuerdo que presentaron los nueve ministros de la SCJN el 1 de septiembre. Entre las prestaciones adicionales que recibían los ministros también se encuentran gastos de comedor, gasolina, red de telefonía celular, capacitación y becas para estudios, que si bien no se eliminan, se convertirán, dijo, en "gastos operativos".

Estos gastos se asignaban de manera personal a cada ministro , indicó Batres, y ellos decidían cómo ocuparlos o dividirlos entre sus equipos: dos vehículos blindados tipo camioneta, dos vehículos operativos tipo sedan, seis teléfonos celulares con plan de datos móviles, vales de gasolina y una tarjeta IAVE o TAG.

Todos esos recursos formarán parte de una gran bolsa que llamarán "gasto operativo" y que la administración de la Suprema Corte otorgará a cada equipo de ministros solamente en caso de que lo soliciten y justifiquen de manera debida , según la propuesta hecha por los nuevos integrantes del pleno.

La asignación de las prestaciones eliminadas es la siguiente: pago por defunción, un millón 189 mil pesos; ayuda en gastos funerarios, 35 mil pesos; apoyo de comedor, 73 mil pesos; gastos de alimentación un millón 59 mil pesos; gasolina, 287 mil pesos; telefonía móvil, 195 mil pesos; medicamentos no cubiertos por seguro, 144 mil pesos; capacitaciones y becas estudiantiles, 360 mil pesos. De estas prestaciones, sólo se mantiene el pago a cada ministro en caso de defunción, pero por 713 mil 769 pesos y no por el millón 198 mil 615 que recibirían los anteriores. Se eliminan por completo la ayuda de gastos funerarios, los gastos de alimentación y los medicamentos no cubiertos por seguro.

Se mantiene también el apoyo de anteojos para los ministros en la misma cantidad que se tenía anteriormente registrada, 3 mil 100 pesos. Los demás formarán parte de gastos operativos y se distribuirán solo si se solicitan expresamente.

Los salarios se mantienen

Batres Guadrrama reiteró que, desde enero pasado y por el acuerdo firmado por la entonces presidenta de la Corte, Norma Piña, los ministros ya contaban con un sueldo de 135 mil 961 pesos al mes. El mismo se mantendrá, mientras termina el año y hasta una nueva consideración.

Además, recordó que ella, desde que ingresó a la Corte, rechazó los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, este segundo se eliminó también para los ministros salientes y altos mandos del Poder Judicial. La ministra Loretta Ortiz también renunció al seguro de gastos médicos mayores.

