Emmanuel Macron protagonizó una curiosa escena en las calles de Nueva York. El presidente francés no pudo cruzar una calle que quedó sin paso por el desfile de automóviles por la realización de la Asamblea General de la ONU y fue captado en video intentando convencer a los policías de que lo ayudaran a cruzar en su camino a la embajada francesa.

El video que ha circulado en redes sociales muestra a Macron bajando de su vehículo y pidiendo a un policía que le ayudara a pasar, informó el medio francés "Brut".

Al no conseguir pasar, Macron llama por teléfono, aparentemente al presidente estadounidense Donald Trump, para pedir su ayuda.

"¿Cómo estás? Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está cerrado por tu culpa", dice Macron, riendo en la llamada.

Trump llegó a Nueva York la noche del lunes para su participación, este martes, en los debates de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Debido a la asamblea, los niveles de seguridad están en niveles históricos en Nueva York, particularmente en el centro.

"Esta es una de las operaciones de seguridad más complejas", reconoció la comisionada de policía Jessica Tisch. Hasta el sábado, hay avenidas cerradas, como la Primera, y otras calles, para garantizar la seguridad de los más de 150 jefes de Estado que se harán presentes en la sede de la ONU para la Asamblea.

También se ha incrementado la presencia policial, no solo en los alrededores de la ONU, sino en general en la ciudad, incluyendo patrullajes, drones y más. También hay un creciente número de policías en sitios de oración judíos, al acercarse las fiestas de esta comunidad.

De acuerdo con "Brut", Macron tuvo que recorrer los siguientes 30 minutos de su trayecto a pie por las calles de Manhattan, ante la imposibilidad de avanzar en su vehículo.

Sin embargo, Macron se tomó con buen humor el incidente e incluso se le vio sonriendo y posando para las fotos con los transeúntes que lo miraban boquiabiertos.

Incluso, según "Brut", hubo un hombre que, emocionado, le dio un beso en la cabeza a Macron, lo que sorprendió al equipo de seguridad de Macron, quien les pidió calmarse y retirarse.

El incidente se produjo después de que Macron participara en una conferencia en la ONU para la solución de dos Estados (Israel y Palestina), en la que reconoció oficialmente a Palestina como Estado.

Esta tarde regresará a la sede de la ONU para su participación en los debates de alto nivel, que inauguró por la mañana el secretario general del organismo, António Guterres.

