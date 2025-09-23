“Narda” ahora es huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson , informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Se prevén lluvias muy fuertes, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán .

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical “Narda” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco , con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

"Narda" es el octavo huracán de la presente temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico, donde se esperan entre 17 y 20.

Se prevé que “Narda” alcance la categoría 2 como huracán este mismo martes, cuando se localice a 2 mil 595 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco .

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

