Martes, 23 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Huracán

"Narda" ya es huracán; esta es su trayectoria

Tal como se tenía pronosticado, "Narda" se convirtió en huracán; es el octavo de la temporada en el Pacífico

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical "Narda" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. ESPECIAL / CANVA

“Narda” ahora es huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Se prevén lluvias muy fuertes, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical “Narda” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

"Narda" es el octavo huracán de la presente temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico, donde se esperan entre 17 y 20.

Se prevé que “Narda” alcance la categoría 2 como huracán este mismo martes, cuando se localice a 2 mil 595 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

 ESPECIAL / Conagua
 ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA

