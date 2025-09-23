Un hecho inesperado y profundamente conmovedor ocurrió el fin de semana en Puebla. El periodista Jacob Linaldi, del medio El Informante MX, acudió a cubrir un percance vehicular en la carretera Acajete-Amozoc y, al llegar al sitio, se encontró con que las personas involucradas eran sus hijos y parientes cercanos.

El momento del hallazgo

De acuerdo con información de UnoTV, Linaldi llegó al lugar del choque para realizar su labor informativa. Sin embargo, al comenzar a recabar datos, reconoció el automóvil accidentado como parte de su familia y descubrió que entre los afectados se encontraban sus hijos, su exesposa y su exsuegro.

Pese al impacto emocional, el comunicador mantuvo la transmisión en vivo, aunque cambió el enfoque del reporte para pedir ayuda urgente a las autoridades y solicitar apoyo para sus seres queridos.

���� ¡Desgarrador! Lo que parecía una cobertura más terminó en la peor pesadilla…



Un corresponsal acudió a reportar un accidente en una carretera de Acajete y, al llegar, descubrió que las víctimas eran sus propios hijos. Aun con el corazón destrozado, continuó transmitiendo… pic.twitter.com/yNJodPfJLH— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 22, 2025

Según las primeras versiones, el siniestro se produjo cuando una conductora, presuntamente bajo los efectos del alcohol, embistió el vehículo donde viajaba la familia del reportero. El automóvil quedó seriamente dañado, por lo que todos los ocupantes tuvieron que ser trasladados de inmediato a un hospital.

Uno de los menores sufrió una lesión en la mandíbula, mientras que el resto de los familiares también presentó heridas que requirieron atención médica especializada. El estado de salud de los afectados aún no ha sido precisado.

‼️LAMENTABLE‼️��

Un corresponsal de @ElInformanteMX en #Puebla, llegó a cubrir un trágico accidente en vivo ����…pero el horror lo golpea al instante: las victimas eran sus propios hijos ������.



��Con inteligencia, profesionalismo y temple, aprovechó la transmisión para pedir… pic.twitter.com/wfRFSm8VlK— Qué Poca Madre ���� (@QuePocaMadre_Mx) September 22, 2025

La reacción en redes sociales

Durante la transmisión, Linaldi intentó conservar la calma, aunque la emoción se reflejaba en su voz. Antes de concluir, agradeció a la audiencia que lo acompañaba en vivo. La escena se viralizó rápidamente y generó numerosos mensajes de apoyo hacia él y su familia en plataformas digitales.

Entre las expresiones ciudadanas destacaron comentarios como:

“Deseo de todo corazón que tu familia se recupere muy pronto. Dios con ustedes”, “Mi pesar por el hombre que tuvo que dar la noticia y espero que sus hijos y suegro estén bien”. “¿En qué hospital están? Para hacer presión o pedir donadores”

Investigaciones en curso

El caso también abrió debate sobre la presunta responsabilidad de la conductora que habría manejado en estado de ebriedad. Las autoridades competentes ya trabajan en las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las sanciones correspondientes.

Este episodio refleja lo impredecible del ejercicio periodístico y los retos emocionales a los que se enfrentan los comunicadores cuando la noticia se entrelaza con su vida personal. La entereza mostrada por Linaldi en un momento tan difícil ha sido ampliamente reconocida en el gremio.

La comunidad periodística y la ciudadanía permanecen atentos tanto a la evolución médica de los familiares del reportero como al avance de las investigaciones sobre el accidente.

BB