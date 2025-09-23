Naasón Joaquín se declara no culpable en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, compareció hoy martes 23 de septiembre de 2025 ante una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos de crimen organizado y tráfico sexual que se le imputan.

El diario El Universal, que cita a Univisión, señala que Naasón se presentó ante la jueza de distrito Loretta Preska para la lectura de cargos. El llamado "Apóstol de Jesucristo" estaba esposado de manos y pies, y que en la audiencia estuvieron presentes algunos seguidores de La Luz del Mundo.

Actualmente, el líder religioso cumple una condena de 16 años de prisión en el estado de California por abuso sexual, pero hace unos días se le acusó de otros seis cargos criminales, entre ellos conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El proclamado apóstol fue arrestado el martes 4 de junio de 2019.

Naasón Joaquín García fue acusado el 6 de septiembre pasado junto a otras cinco personas, entre ellas su madre, de haber explotado la iglesia durante años para permitir el abuso sistemático de menores y mujeres para la gratificación de su padre, Samuel Joaquín Flores, quien falleció en el año 2014.

La próxima audiencia será el 15 de diciembre.

¿Quién es Naasón Joaquín García?

Naasón Joaquín García es el líder y presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo.

Nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, y de acuerdo con la página oficial de la Iglesia, Naasón dirigió a sus 14 años en la Iglesia de Guadalajara a un grupo de jóvenes, "siendo una etapa de ejemplo, de compromiso y trabajo en la evangelización, llevando el mensaje de amor y salvación a las almas".

En ese periodo fue enviado como misionero en España y Portugal.

En 1992 se casó con Alma Zamora de Joaquín, con quien tuvo 3 hijos.

Desde el año 2003 al 2014 fue Director de la Jurisdicción Norte de la Iglesia en México, y tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores en 2014, Naasón Joaquín asumió la dirección de la Iglesia fundada por su abuelo Eusebio Joaquín González, en Monterrey, que había alcanzado entonces una presencia en 50 países.

Sobre la iglesia La luz del Mundo

La Iglesia de La Luz del Mundo tiene sede en Guadalajara, y presencia en 23 estados en México.

En su página de Internet se dice que en el año 2014 habrían realizado un total de cinco millones de bautismos en 50 países, cifras que la colocan como la segunda Iglesia con mayor cantidad de fieles en el país.

