El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene días de pausa con relación a las lluvias, pero esto será breve, porque esta misma semana se espera que las precipitaciones regresen a la ciudad. Este es el pronóstico del clima para este martes 23 de septiembre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; así como rachas de hasta 35 km/h en Nayarit.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Chubascos probables por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima será de 28-30 y la mínima de 16-18 °C.

Lluvia en Guadalajara

Martes 4% de probabilidad de lluvia 30 – 18 °C Miércoles 8% de probabilidad de lluvia 29 – 17 °C Jueves 55% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Viernes 67% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Sábado 64% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Domingo 72% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C

El pronóstico no considera lluvias para este martes y miércoles, por lo menos de forma intensa como en días pasados. Las precipitaciones regresarán a Guadalajara a partir del próximo jueves y rumbo al fin de semana .

Clima nacional

Se forma la tormenta tropical “Narda” frente a las costas de Guerrero, en los próximos días se espera que este sistema se fortalezca y llegue a la categoría de huracán; sin embargo, su trayectoria seguirá mal adentro en el Pacífico por lo que no representa un riesgo de impacto directo en territorio nacional.

Por otro lado, un amplio sistema anticiclónico en el norte del país estará favoreciendo tiempo estable y con temperaturas al alza, esto incluye algunos puntos del norte de Jalisco.

De manera particular para el occidente del país esperamos un inicio de semana con precipitaciones muy limitadas en zonas costeras y temperaturas cálidas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

