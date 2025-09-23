Quiénes son los hijos de Mauricio Fernández, fallecido exalcalde de San Pedro

Este martes 23 de septiembre se dio a conocer la muerte a los 75 años de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, que hace algunos días pidió licencia de su cargo debido a que buscaba continuar con su tratamiento contra el cáncer de pulmón que padecía.

Tras anunciar su retiro permanente por las complicaciones derivadas de la enfermedad, propuso a Mauricio Farah, secretario del ayuntamiento, para suplirlo.

¿Quiénes son los hijos de Mauricio Fernández?

Los hijos del político y empresario que inspiró la serie Sierra Madre: Prohibido Pasar (2024), disponible en Max, se llaman Vanesa, Stefan, Alana, António, Martel, Milarca y Maximiliano Fernández Zambrano. No obstante, aunque la serie se basa en personas reales, los acontecimientos, diálogos y situaciones mostrados son completamente ficticios.

¿De qué murió Mauricio Fernández?

Según información de medios nacionales, el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández fue años después de que se le diagnosticara mesotelioma pleural, un cáncer que le afectaba el recubrimiento de los pulmones.

Mauricio Fernández desempeñó el cargo de alcalde de San Pedro Garza García en tres ocasiones además del actual, durante los periodos de 1989 a 1991, 2009 a 2012 y 2015 a 2018. Entre 1994 y 2000 fu e Senador de la República, presidió la Comisión de Cultura y también se postuló como candidato a diputado federal y gobernador de Nuevo León.

Mauricio Fernández Garza se consolidó como una de las personalidades más influyentes de San Pedro, dejando un legado que combina su visión empresarial con su compromiso político.

