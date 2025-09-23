Salinas Pliego asegura que el SAT le quiere cobrar "derecho de piso"

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, publicó el día de ayer a través de su cuenta de X que no debe ni un solo peso al fisco mexicano, tal como se le acusa actualmente.

Según datos de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, la deuda fiscal de Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se incrementó en 11 mil millones de pesos tan solo en el último año.

De acuerdo con la Procuradora, el conglomerado empresarial de Salinas Pliego mantiene al menos 32 juicios en curso, algunos de ellos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , en un intento por evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Actualmente, el monto total de los litigios que enfrentan las empresas del empresario asciende a 74 mil millones de pesos.

Sin embargo, y pese a las pruebas y datos que se han exhibido durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el magnate ha publicado desde su blog que las acusaciones en su contra son falsas, son mentiras.

Lee también: Salinas Pliego presume adquisición de iPhone 17 y así reaccionan en redes

" [...] quieren al pueblo engañado y distraído de la violencia y de la corrupción que impera bajo el gobierno de la Organización Criminal del More-Narco (OCMN). / Lo segundo es que, como siempre, ¡mienten! En lo personal, no debo nada ni estoy sujeto a requerimiento de pago alguno. Sí pago y pago muchos, muchísimos impuestos ―y a cambio recibo muy poco, como todos los mexicanos ", aseguró.

El empresario asegura que el SAT está actuando en su contra como un criminal que cobra derecho de piso y que este organismo no está respetando los acuerdos legales a los que llegó Grupo Salinas para el pago de impuestos.

" Lo cierto es que algunas empresas de Grupo Salinas tienen diferentes disputas con el SAT, por hechos ocurridos en el pasado remoto [...] El SAT, actúa peor que el crimen organizado que exige derecho de piso, porque pretende cobrar dos veces por lo mismo (el crimen solo cobra una vez). A esto hay que sumar los exorbitantes recargos por el tiempo transcurrido, que son responsabilidad directa de los funcionarios que intencionalmente pretenden cobrar el doble ".

Para finalizar esta publicación, Salinas declaró que el Gobierno de México busca intimidarlo y que, de sucumbir ante el poder de la Administración actual, no solo él, sino todo el pueblo terminaría por agachar la cabeza ante la tiranía del estado, por lo que invitó a las y los mexicanos a " levantar la voz y defender las ideas y los principios básicos de convivencia que verdaderamente importan ".

" Los acuerdos no fueron respetados, porque creían que les convenía más tener a Ricardo Salinas de rodillas frente a su poder, que cobrar el saldo pendiente. Pero no lograron doblegarme, ni lo harán. / Esto no se trata solo de Ricardo Salinas, sino del futuro de México: un país que necesita seguridad, que se respete el Estado de Derecho y que haya libertad para prosperar, no un gobierno que use al fisco como método de extorsión ", aseveró.

Te puede interesar: Sheinbaum reacciona al "Grito" de Ricardo Salinas Pliego

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF