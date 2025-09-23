El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este martes 23 de septiembre que la tormenta tropical "Narda" cobró fuerza, cerca de Jalisco .

La tormenta tropical "Narda" continúa intensificándose , compartió el SMN. Sus vientos sostenidos se acercan a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson; su circulación y desprendimientos nubosos ocasionan lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 450 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 450 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (265°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.

Se espera que este mismo día, "Narda" alcance la categoría 1 como huracán, cuando se ubique a 535 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco .

El pronóstico es de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Colima y Jalisco. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

