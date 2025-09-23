El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este martes 23 de septiembre que la tormenta tropical "Narda" cobró fuerza, cerca de Jalisco.La tormenta tropical "Narda" continúa intensificándose, compartió el SMN. Sus vientos sostenidos se acercan a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson; su circulación y desprendimientos nubosos ocasionan lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 450 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 450 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.Su desplazamiento actual es hacia el oeste (265°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.Se espera que este mismo día, "Narda" alcance la categoría 1 como huracán, cuando se ubique a 535 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.El pronóstico es de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Colima y Jalisco. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA