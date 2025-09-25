Salinas Pliego demandaría al Gobierno de México en EU por difamación

Ayer, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum revelara que el empresario Ricardo Salinas Pliego había pagado una fianza en Estados Unidos, el dueño de Grupo Salinas declaró en redes sociales que podría proceder legalmente en el país del norte contra el Gobierno de México por el delito de difamación.

El día de ayer durante "La Mañanera", la Presidenta compartió con la audiencia que Salinas Pliego pagó una fianza de más de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido por una deuda con la empresa ATyT Inc. La Mandataria explicó que el caso se originó tras la venta de la telefónica Iusacell por parte del empresario mexicano, operación que se realizó sin informar todas las condiciones fiscales de la organización.

" La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular, se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario, de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. En su momento, entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido ", explicó Sheinbaum.

Salinas Pliego demandaría al Gobierno de México

El día de ayer, a través de su cuenta de X, el dueño de Televisión Azteca declaró que " mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno ".

Salinas emitió un comunicado en donde afirmó que Grupo Salinas evaluará proceder legalmente contra las calumnias y difamaciones que, asegura, el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha emitido en su contra.

" [...] el gobierno de México confirma, una vez más, que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal, como intentan disfrazarlo ", asevera el comunicado.

El empresario no dejó pasar la oportunidad para recordar que la Administración actual tiene problemas fuertes y delicados con el narcotráfico y grupos criminales que involucrarían a funcionarios activos en este sexenio.

" [...] nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo que verdaderamente importa: la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas [...] del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco ", se lee en el comunicado.

Hasta el momento, Salinas Pliego no ha compartido las fechas en las que presentaría las demandas oficiales en el gobierno de Estados Unidos.

