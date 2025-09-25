Lista de fechas clave para la implementación del MTU en transferencias bancarias

A partir del 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU). El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente deberá establecer para sus transferencias electrónicas.Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Si no se define un límite antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu.La implementación del MTU busca proteger a los usuarios de fraudes electrónicos y darles mayor control sobre sus operaciones bancarias. Sin embargo, aquellos que no configuren su límite antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones, lo que afectaría a quienes realizan pagos de nómina, proveedores o inversiones de alto valor.Para establecer tu límite de transferencias electrónicas, abre la aplicación móvil de tu banco.Es importante realizar esta configuración antes del 30 de septiembre de 2025 para evitar que tu banco asigne automáticamente un límite predeterminado.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO