Sheinbaum deja de "tarea" a periodistas investigar cómo Salinas Pliego obtuvo TV Azteca

Este jueves, durante "La Mañanera", cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum se enteró de la posible demanda de Grupo Salinas contra el Gobierno de México por difamación, respondió con ironía que el empresario debería fijarse primero en " la difamación que él hace todos los días ".

Ayer, desde su cuenta de X, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, hizo público que Grupo Salinas demandaría al Gobierno de México en Estados Unidos por difamación. Afirmó que evaluará proceder legalmente motivado por las calumnias que han alentando a una "persecución política" en su contra disfrazada de "disputa fiscal".

Esta mañana desde Palacio Nacional, la Presidenta declaró que, más allá de las deudas que Salinas tiene en el fisco mexicano —por más de 70 mi millones de pesos—, el empresario debería responder por " la difamación que él hace todos los días a través de la televisora [Televisión Azteca] o de sus redes sociales ".

La Mandataria, además, dejó una "tarea" para el pueblo de México y para las y los periodistas presentes en "La Mañanera". La titular del Ejecutivo lanzó algunas preguntas para invitar a las y los ciudadanos a cuestionarse con mayor profundidad quién es Salinas Pliego y cómo se hizo de su fortuna, dejando entrever que los negocios del empresario mexicano no serían del todo legales.

" ¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora [Televisión Azteca]? Es una tarea para todos [...] ¿Cuánto fue beneficiado por el FOBAPROA? [...] ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora?, ¿cómo tiene ADN40? [...] ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? [...] Solo son preguntas para que también se conozca; ahí lo dejamos hoy ".

