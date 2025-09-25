La Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de aprehensión contra Silem "N", exregidor de Xalapa y excandidato a diputado. Las autoridades estadounidenses lo buscan a nivel internacional por presuntamente ser parte de la red criminal vinculada a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, quien se encuentra preso en la Unión Americana.

La búsqueda de Silem "N" es encabezada por la Fiscalía de Nueva York en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y fiscalías mexicanas. Actualmente se considera prófugo por lo que se han emitido circulares de Interpol solicitando información que facilite su detención. Así mismo, la Fiscalía de Nueva York solicitó formalmente la colaboración del gobierno mexicano para ejecutar la captura y realizar un posterior proceso de extradición.

Los cargos contra Silem "N" fueron formalizados el pasado 23 de septiembre de 2025 por la jueza Loretta Preska. Se le acusa de conspiración de crimen organizado, trata sexual mediante fuerza, fraude y coacción, inducción a viajar para actividades sexuales ilegales y conspiración para explotar sexualmente a menores.

Los fiscales señalan que una red de tráfico operaba en México y en Estados Unidos utilizando la doctrina religiosa de La Luz del Mundo como un instrumento de sometimiento y manipulación. En lo que respecta a Silem "N" se le señala de haber utilizado su posición como vocero oficial de la organización religiosa para silenciar denuncias, intimidar a víctimas y manipular la opinión pública. El documento señala que su rol era de "jefe de relaciones públicas".

