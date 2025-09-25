Abre la primera tortillería de maíz nativo en CDMX; esto costará el kilo

La primera tortillería de maíz nativo que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa, abrió al público en la Utopía Libertad.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que esta primera tortillería beneficiará a 66 productores que ya tienen garantizado la compra de sus productos para surtir al establecimiento de nombre Red Centli.

"Tan solo con la producción del maíz nativo, pues en un año podríamos tener todas las tortillerías. Y esto implica hacer una convocatoria también a las demás tortillerías. A todas las tortillerías de la ciudad, venden tortilla de maíz nativo, tortilla azul", expuso.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, precisó que la producción estimada de maíz en la CDMX para este año es de 3 mil 300 toneladas.

En la nueva tortillería se contempla una producción de 400 kilos al día de tortillas, es decir, de 300 a 400 consumidores de tortillas diariamente. El costo será de 22 pesos el kilo.

