México facilitó reelección de Trump, dicen expertos

México perdió la seguridad y la certeza que le dio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante 25 años, al aceptar negociar el tema migratorio bajo la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La socia de Baker & McKenzie, Adriana Ibarra, y el ex presidente del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ricardo Ramírez, coincidieron en que México le "enseñó el camino" a Trump sobre cómo presionar para conseguir lo que quiere.

El problema es que si vieron que el Gobierno mexicano reaccionó inmediatamente a la amenaza de que se impondría un arancel de 5% si no se frenaba la migración, en lo sucesivo se podrá usar el mismo pretexto para otros temas y la amenaza podría iniciar con una tasa de 10% o 15%, expusieron durante la mesa de análisis de El Universal, Aranceles de Trump ¿se terminó la amenaza?

Ibarra expuso que "el hecho de haber accedido a negociar con esta amenaza significó acabar con 25 años de seguridad y con la certeza del libre comercio".

Lo que vemos es que se violan los acuerdos comerciales por parte de Estados Unidos y, en el caso de este pleito, "sucumbimos ante la primera amenaza y terminamos con la certeza de 25 años de comercio", añadió la especialista.

Por su parte, Ramírez explicó que la estrategia del gobierno estadounidense de generar una guerra comercial se observa con los aranceles que le impuso a China, y por su negativa a permitir que se renueve a los jueces que forman parte del Órgano de Apelación de la OMC.

En diciembre próximo solamente quedará un juez, lo que hará que el mecanismo deje de funcionar. Otra señal es la intención que tuvo de renegociar el TLCAN, agregó.

"Son tres señales para decirnos que las reglas no cuentan para EU", afirmó, pero México pudo utilizar las represalias comerciales para enfrentar los aranceles de Trump, es decir, impuesto arancelarios contra productos estadounidenses.

Lo que preocupa "es que no vimos estrategia", y al final "el burlador ganó y presume que tuvo un gran éxito todos los días en su cuenta de Twitter", expuso Ramírez.

LEE TAMBIÉN: López Obrador financiará plan migratorio con venta de avión presidencial

Para el experto, con el acuerdo migratorio que se alcanzó y frenó los aranceles "México le dio la victoria a Trump y facilitamos su reelección", porque es evidente que este triunfo lo utiliza todos los días para lograr reelegirse, incluso parece que 90% de sus tuits después del viernes tienen que ver con México.

Por eso al pensar en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) surge la duda de si el gobierno de Trump realmente lo va a cumplir, agregó.

Al respecto, Ibarra añadió que no tendría sentido aprobar el T-MEC en el Senado de la República si no sabes ni siquiera si lo va a ratificar tal como está el Congreso estadounidense, o si se pedirá que se añadan otros textos, porque tal pareciera que "no importa lo negociado".

OA