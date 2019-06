López Obrador financiará plan migratorio con venta de avión presidencial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que financiará todo el plan migratorio con la venta del avión presidencial que, según el avalúo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene un valor de entrada de 150 millones de dólares.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, donde llamó a los ciudadanos a no cometer actos de xenofobia contra los centroamericanos, mucho menos campañas contra los migrantes, el mandatario dijo que recibió el avalúo de Naciones Unidas del avión presidencial "José María Morelos y Pavón".

"Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba": @lopezobrador_ .

Señala que el presupuesto para el plan de migración saldrá de la venta del avión presidencial y 70 aeronaves más. pic.twitter.com/ErP8N0b9Ck — MÉXICO (@informador_MEX) 12 de junio de 2019

"Por los que están preocupados, ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba el piso son 150 millones de dólares. El plan saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, 'José María Morelos y Pavón', el apóstol de la igualdad, el que buscaba el que se moderará la indigencia y la opulencia. Sí tenemos presupuesto", indicó.

El Mandatario reiteró que fue un buen acuerdo con Estados Unidos para frenar el fenómeno migratorio. Sin embargo, pidió a todos los mexicanos que actúen con humanismo.

"Nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano. Les remito a la Biblia que habla de cómo tratar al forastero, quien mal trata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante porque el conservadurismo siempre apuesta a eso, nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes", expresó.

