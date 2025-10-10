Viernes, 10 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sinaloa pide extremar precauciones por Tormenta Tropical Raymond

El mal tiempo seguirá impactando a los Estados del occidente, centro y oriente del país, aunque se espera una reducción en las lluvias para el domingo

Por: SUN .

Piden a las familias que viven en zonas bajas o cerca de arroyo, canales o drenes, estar atentos al aumento de los niveles de agua. SMN

Piden a las familias que viven en zonas bajas o cerca de arroyo, canales o drenes, estar atentos al aumento de los niveles de agua. SMN

El Instituto de Protección Civil del Estado recomendó a la comunidad educativa de los municipios del sur de Sinaloa extremar precauciones a partir de la tarde de este viernes, ante los pronósticos de fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Raymond que se ubica en las costas del Pacífico. 

A su vez, el Coordinador municipal de Protección Civil en Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros pidió a los propietarios de anuncios espectaculares a bajar las lonas para reducir los riesgos, ante los pronósticos de que, en los próximos días, se presentarán fuertes lluvias y vientos. 

LEE: Poza Rica, inundado por desbordamiento del río Cazones

Pidió a la población extremar precauciones y permanecer atentos al desarrollo del fenómeno natural, por lo que los cuerpos de auxilio se mantienen en alerta para prestar ayuda a la población en caso de que se presenten contingencias por las lluvias. 

A las familias que viven en zonas bajas o cerca de arroyo, canales o drenes, estar atentos al aumento de los niveles de agua, para que en caso de que tengan que evacuar sus hogares, lo hagan con la mayor rapidez, con la ayuda de las diversas autoridades. 

Indicó que como recomendación, durante las fuertes lluvias, deben evitar el cruce de calles o avenidas inundadas o arroyos, por constituir un grave riesgo para los ocupantes de los vehículos. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones