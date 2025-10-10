El Instituto de Protección Civil del Estado recomendó a la comunidad educativa de los municipios del sur de Sinaloa extremar precauciones a partir de la tarde de este viernes, ante los pronósticos de fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Raymond que se ubica en las costas del Pacífico.

A su vez, el Coordinador municipal de Protección Civil en Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros pidió a los propietarios de anuncios espectaculares a bajar las lonas para reducir los riesgos, ante los pronósticos de que, en los próximos días, se presentarán fuertes lluvias y vientos.

Pidió a la población extremar precauciones y permanecer atentos al desarrollo del fenómeno natural, por lo que los cuerpos de auxilio se mantienen en alerta para prestar ayuda a la población en caso de que se presenten contingencias por las lluvias.

A las familias que viven en zonas bajas o cerca de arroyo, canales o drenes, estar atentos al aumento de los niveles de agua, para que en caso de que tengan que evacuar sus hogares, lo hagan con la mayor rapidez, con la ayuda de las diversas autoridades.

Indicó que como recomendación, durante las fuertes lluvias, deben evitar el cruce de calles o avenidas inundadas o arroyos, por constituir un grave riesgo para los ocupantes de los vehículos.

