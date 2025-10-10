Bad Bunny permanece sentado durante "God Bless America" y enciende las redes

El reconocido artista Bad Bunny, uno de los nombres más influyentes de la música urbana a nivel mundial, se ha convertido también en una figura de activismo social. Su defensa de la identidad puertorriqueña y su postura frente a la política migratoria de Estados Unidos lo han transformado en un referente para muchos, pero también en un personaje que genera divisiones, especialmente dentro del público estadounidense.

El gesto que encendió la controversia

El pasado 7 de octubre de 2025, durante el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) entre los New York Yankees y los Toronto Blue Jays, el cantante puertorriqueño fue visto realizando un gesto que rápidamente se volvió viral.

En la tradicional pausa de la séptima entrada, cuando el estadio entonó “God Bless America”, Bad Bunny permaneció sentado, mientras la mayoría de los presentes se ponían de pie y colocaban la mano sobre el corazón en señal de respeto. El artista se encontraba en una zona preferencial cerca del home plate, acompañado de varios amigos.

De acuerdo con TMZ Sports, una fotografía y un video captaron el momento y circularon rápidamente en redes sociales. El New York Post confirmó la autenticidad del material tras someterlo a análisis mediante inteligencia artificial. Muchos interpretaron la acción como un posible acto de protesta o una falta de respeto hacia un símbolo nacional estadounidense.

Hasta el momento, ni los representantes de Bad Bunny ni los Yankees han ofrecido declaraciones al respecto. El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del patriotismo y la libertad de expresión, especialmente a la luz del activismo político del artista y su postura crítica hacia las políticas de Donald Trump.

Bad Bunny seems to sit during ‘God Bless America’ at Yankee Stadium: report https://t.co/s96Zj9Hawn pic.twitter.com/TsCk18qQyj— New York Post (@nypost) October 9, 2025

Reacciones en redes sociales

El gesto del cantante provocó un intenso intercambio de opiniones en plataformas digitales como X (antes Twitter).

Entre sus seguidores, muchos interpretaron su decisión como una muestra coherente de su activismo, defendiendo que el artista simplemente estaba ejerciendo su derecho a expresarse. Uno de los comentarios más compartidos afirmaba:

“Bad Bunny representa a los que no se sienten incluidos en ese ‘God Bless America’. Es su derecho expresarse.”

En contraste, otros usuarios criticaron su actitud y la consideraron una falta de respeto, sobre todo al tratarse de un evento deportivo de gran tradición. Un mensaje en X señalaba:

“Sentarse en un juego de los Yankees durante el himno es una bofetada a los fans y al país.”

La discusión también se extendió hacia su próxima participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, pues algunos la ven como una oportunidad para que el artista lleve su mensaje a una audiencia masiva, mientras otros cuestionan su idoneidad para ese escenario.

Su historial de tensiones con Donald Trump

El episodio en el estadio se suma a una serie de desencuentros entre Bad Bunny y el expresidente Donald Trump, con quien el cantante ha chocado en múltiples ocasiones por sus posturas políticas.

En una entrevista con la revista i-D en septiembre de 2025, el intérprete de “Tití Me Preguntó” expresó su preocupación por las operaciones de ICE (Inmigración y Control de Aduanas), revelando que decidió no incluir fechas en Estados Unidos para su gira “Debí Tirar más Fotos” por miedo a que sus seguidores pudieran ser detenidos.

Asimismo, en junio de 2025, publicó un video en redes sociales denunciando presuntas redadas de agentes de inmigración en Puerto Rico, donde se le escucha decir:

“Miren, esos hijos de put* están en esos carros, RAV-4. Están aquí en Pontezuela.”

Poco después de anunciarse que Bad Bunny encabezaría el medio tiempo del Super Bowl LIX, Trump calificó su selección como “absolutamente ridícula”, en lo que muchos interpretaron como una reacción directa a las críticas que el artista ha hecho sobre su gestión.

Una figura que divide opiniones

La combinación de su activismo político, su fuerte identidad puertorriqueña y su enorme influencia cultural ha hecho de Bad Bunny un símbolo tanto de orgullo como de controversia. Su decisión de permanecer sentado durante “God Bless America” ha reabierto el debate sobre lo que significa ser respetuoso con los símbolos nacionales y, al mismo tiempo, ejercer la libertad individual de manifestar una postura.

En medio de la controversia, el gesto de Benito Martínez Ocasio (nombre real del cantante) vuelve a demostrar que su presencia va más allá de la música y que cada una de sus acciones, dentro o fuera del escenario, tiene un impacto que trasciende fronteras.

Con información de EFE

