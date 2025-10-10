Vivienda para el Bienestar: ¿Quiénes recibirán primero los nuevos hogares?

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), comenzó este mes de octubre la primera fase de entregas de las casas del Programa Vivienda para el Bienestar.

De acuerdo con las autoridades federales, la iniciativa Vivienda para el Bienestar busca garantizar que los mexicanos tengan acceso a un lugar digno y estable para vivir , por lo que en esta primera etapa se entregarán más de 9 mil hogares accesibles, con servicios urbanos y cercanos a los centros laborales.

La primera fase de entregas se desarrollará durante los meses de octubre a diciembre, aunque se espera que el plan de expansión se mantenga activo hasta los primeros meses del año 2026.

Según los datos revelados, Tabasco fue el primer estado en recibir las viviendas. No obstante, durante este periodo se sumarán otras localidades como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, Morelos y Yucatán.

La entrega se llevará a cabo de acuerdo con el ritmo de construcción y la disponibilidad de los departamentos habitacionales.

Se tiene planeado que el proyecto se extienda hasta el mes de febrero de 2026, con una meta inicial de 7 mil 600 viviendas distribuidas en ocho estados. Esta cantidad puede aumentar según el avance operativo y presupuestal del programa.

Cabe destacar que de los solicitantes, solo aquellos que cumplan los requisitos de la vista domiciliaria podrán pasar a la siguiente etapa, en donde se validan los datos y se asigna la vivienda.

