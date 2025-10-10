Este viernes 10 de octubre, el municipio de Poza Rica, se encuentra inundado tras el desbordamiento del río Cazones, localizado en el norte del estado de Veracruz.

El municipio se volvió tendencia en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron videos e imágenes que muestran a Poza Rica completamente anegado. Las intensas lluvias registradas en el norte de Veracruz provocaron el aumento repentino del caudal del río Cazones, que terminó por desbordarse. Durante la madrugada de este viernes, las aguas del afluente inundaron calles, viviendas y comercios en la cabecera municipal, causando severas afectaciones en distintas zonas urbanas de la ciudad petrolera, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

De acuerdo con El Universal, que cita al Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel del río Cazones superó en más de tres metros el punto de alerta en el Puente Cazones. La dependencia había advertido que el aumento súbito, derivado de los escurrimientos provenientes de las partes altas de la cuenca, haría inevitable un desbordamiento. Finalmente, durante la madrugada del viernes, la cresta de agua alcanzó la ciudad, provocando inundaciones severas y arrastre de vehículos y objetos.

Justo eso es lo que muestran diversas publicaciones que se han compartido en plataformas como X.

Poza Rica, Veracruz, requiere auxilio con urgencia: pic.twitter.com/38eTMfN9zC — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) October 10, 2025

��“Resiste un poquito”, le gritan desde el techo de una casa a un niño refugiado en la copa de un árbol, en medio de las inundaciones en #PozaRica, #Veracruz.



�� Facebook: Miguel Ángel Carmona pic.twitter.com/g66LvyZJ64 — Azucena Uresti (@azucenau) October 10, 2025

AVISO ⛈️

Lluvias intensas en Poza Rica, México ����



Reportan severas inundaciones y cientos de afectados por el desbordamiento del Río Cazones,Veracruz #Flood #flooding #PozaRica

Vía @Quadratin_Hgo pic.twitter.com/XTTJI2IGPt — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 10, 2025

Ante la emergencia, elementos del Ejército Mexicano implementaron el Plan DN-III-E de auxilio a la población civil, mientras que la Policía Estatal activó el Plan Tajín para apoyar en las labores de rescate y atención a las familias afectadas en ese municipio veracruzano. Autoridades locales reportaron daños en las zonas bajas y cortes en vialidades debido a la acumulación de agua, así como viviendas que se encuentran bajo el agua y que son reportadas por El Universal.

X

Facebook

Las lluvias afectan a Veracruz; sigue el pronóstico

Las fuertes lluvias no solo afectaron al municipio de Poza Rica, sino a gran parte del norte del estado. En las últimas 72 horas se han registrado deslaves en carreteras, además de afectaciones en otras localidades veracruzanas. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, en Veracruz hay 38 municipios con daños y 35 comunidades incomunicadas, siendo Álamo Temapache uno de los más perjudicados, con alrededor de cinco mil viviendas afectadas.

La tormenta tropical "Raymond" mantiene condiciones de lluvia intensa en gran parte de México. Las precipitaciones han dejado un saldo de al menos dos personas fallecidas, según informó este viernes en "La Mañanera del pueblo" la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez; la funcionaria dijo que un menor murió en Pinal de Amoles, Querétaro, por un deslizamiento de ladera, y un policía en Papantla, Veracruz, que perdió la vida durante labores de rescate.

Las lluvias estuvieron presentes en todas las entidades mexicanas en las últimas horas, menos en Baja California Sur, dijo Laura Velázquez. Explicó que los estados más afectados fueron justamente Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, y en algunos de sus municipios se suspendieron clases debido a las condiciones del clima.

*Con información de SUN y EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Reportan dos muertos por lluvias en México

OF