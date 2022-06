La Línea 1 del Metro de Ciudad de México lleva 53 años de operación desde su inauguración. La línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán, comenzará trabajos de modernización en vías, sistemas de control y de alimentación de energía, ya que superó su vida útil desde hace muchos años.

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Línea 1 comenzó a funcionar en 1969, y tenía una vida útil de 40 años, cifra que se superó desde hace 13 años, razón por la que los sistemas de vía, señalización y eléctricos han concluido su vida, ahora son obsoletos.

Lo anterior se debe a que actualmente no hay refacciones en el mercado de las piezas originales, ya que no se fabrican. Por tanto, no se han llevado a cabo renovaciones importantes o cambios en más de medio siglo, lo que ha ocasionado que se vea afectada la infraestructura, el balastro, pista, riel y barra de seguridad, que han ocasionado fallas recurrentes en el sistema del Metro.

En ese sentido, el Sistema de Control y Pilotaje está obsoleto, por lo que ha ocasionado retrasos en el servicio y un nivel alto de fallas. También la falta de trenes ha provocado mayor tiempo de espera y traslados largos, por lo que se ha vuelto lento e ineficiente.

Ahora, con los trabajos de modernización que tienen un costo de 35 mil millones de pesos, se van a adquirir 29 trenes, que incrementarán el transporte hasta en un 35%, eliminación de fallas actuales, mejor calidad del servicio, así como la reducción de tiempos de espera y traslados.

También se colocará un Sistema de Control y Seguimiento de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC). Este será un nuevo sistema para el seguimiento de trenes que hará la disminución sustancial en tiempo de espera cada 90 segundos.

Incluso, se garantizará el servicio de Pantitlán a Observatorio en 30 minutos, y se aumentará la frecuencia de paso de 36 trenes por hora.

En el caso de la sustitución de vías, sistemas eléctricos y electrónicos, el Metro indicó que se hará la sustitución de 19 kilómetros de vía, modernización de zonas de maniobra y talleres de Zaragoza, así como la sustitución de línea de alimentación de alta tensión y subestación con el objetivo de evitar fallas y reducción en los costos de mantenimiento.

