Registran lluvias en 31 estados de México en las últimas horas

Este viernes, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que entre el 9 y 10 de octubre se registraron lluvias en 31 de las 32 entidades federativas. Indicó, además, que los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero fueron los más afectados por las precipitaciones de las últimas horas.

De acuerdo con datos de Protección Civil, se ha registrado una persona fallecida por deslizamiento de ladera en Pinal de Amoles, Querétaro. Además, un policía municipal en labores de rescate murió en Papantla, Veracruz. Mientras tanto, en Zihuatanejo, Guerrero, se registró la más alta precipitación de 151 mm.

"Las mayores afectaciones, Presidenta, han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, en Guerrero en Zhuatanejo es donde se registró la más alta precipitación que fue de 151 milímetros", informó.

En Veracruz, dijo que hay 38 municipios afectados, con 312 viviendas con daños cuantificadas.

Explicó que en diversos municipios se han puesto albergues temporales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las afectaciones por estas lluvias son sobre todo en la Huasteca, en los distintos estados que coinciden como Veracruz, principalmente, pero hubo afectación en Querétaro, Hidalgo, y San Luis Potosí.

Informó que este viernes tendrá una reunión con los mandatarios que han sido afectados a las 12:00 del día, y también por la tormenta tropical "Raymond" que está en el Pacífico "y que se espera que en unos días, pues tenga afectaciones también sobre la costa del Pacífico y la península de Baja California".

