La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la tormenta tropical “Priscilla” se dirige hacia la costa noroeste de Baja California Sur.

“Priscilla” como tormenta tropical se dirige hacia la costa noroeste de Baja California Sur. Ocasiona lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en dicha entidad, así como intervalos de chubascos en Baja California .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se encuentra a 250 km al sur de Punta Eugenia y a 310 al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el norte (350°) a 9 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

El SMN pronostica lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California. Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Dichas lluvias reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Asimismo, podrían generar encharcamientos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA