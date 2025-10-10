Sheinbaum reacciona al Nobel de la Paz para María Corina Machado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al Premio Nobel de la Paz que ganó María Corina Machado, líder opositora venezolana.

En su conferencia mañanera de este viernes, Sheinbaum Pardo se limitó a decir: "Siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario".

La líder opositora venezolana fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

¿Por qué María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz?

María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

*Con información de SUN y EFE.

