La empresa que invertirá en las obras de la Línea 4 (L4) tendrá un estimado de recuperación que promediará los 600 millones de pesos cada año, detalla la iniciativa del Gobierno de Jalisco sobre el esquema financiero presentado para la construcción de la ruta del Tren Ligero a Tlajomulco.

En la propuesta presentada ayer al Congreso del Estado, el Ejecutivo pide la autorización para que el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) celebre un contrato de coinversión. Mientras la empresa ganadora invertirá en el proyecto cinco mil 725 millones de pesos, en un plazo de 38 años recibirá todos los ingresos por los viajes realizados en la Línea 4, por lo que recaudaría hasta 21 mil 614 millones de pesos. Y se proyecta que la empresa que tendrá ese negocio será Mota-Engil México (que participó en un tramo de la Línea 3 del Tren Ligero y en el Tren Maya). La compañía debe aportar sus recursos para que se concreten las obras de la nueva ruta en los siguientes dos años.

Aunque el gobernador aseguró que no se contratará más deuda pública para el proyecto, la petición del Gobierno de Jalisco incluye que el Siteur gestione y contrate una línea de crédito de 150.1 millones de pesos con la banca de desarrollo o instituciones crediticias del país que ofrezcan las mejores condiciones. Será para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago que se pacten en el contrato (el Ejecutivo será aval).

La iniciativa especifica que las operaciones realizadas deberán inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. Y el Congreso de Jalisco debe autorizar ese esquema de financiamiento porque trasciende a la actual administración.

De avalarse por parte de los diputados, además de la participación de la empresa Mota-Engil México, la Federación aportará dos mil millones de pesos y el Gobierno de Jalisco otra cantidad similar para construir toda la Línea 4. Según la autoridad estatal, será con recursos ordinarios avalados también por el Congreso en los próximos tres años.

Las propuestas fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y ya causaron controversia entre los legisladores en el Congreso. EL INFORMADOR/R. Rivas

Diputados chocan por iniciativas de financiamiento para la Línea 4

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado dio entrada a las iniciativas del gobernador para autorizar contratos de coinversión público privada para la construcción de la Línea 4 (L4) del Tren Eléctrico y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado.

Aunque apenas se enviaron las propuestas a comisiones legislativas para iniciar su revisión, el tema calentó los ánimos entre el coordinador de la fracción de Morena, José María Martínez, y los diputados de Hagamos, Mara Robles y Enrique Velázquez, quienes intercambiaron descalificativos y señalamientos en los que se acusaban mutuamente de mentirosos. La sesión se interrumpió por un momento debido a los gritos y aspavientos entre los legisladores.

La diputada Robles y el diputado Martínez se enfrascaron en cuestionamientos sobre quién cumple su palabra o quién hace público lo dicho en reuniones privadas de la Junta de Coordinación Política.

“Esta capacidad presagiadora la lleva a mentir de forma elocuente y bonita. Ese guiño que pretenden hacer ahora con Morena, incluso publicando encuestas patito colocando a un personaje de su equipo como futuro candidato a gobernador que gana en este Estado, no está funcionando, cambien de estrategia”, dijo el morenista.

“Me sorprende que alguien que se precia de ser inteligente quiera rebajar el nivel a estas alturas. Lo reto a que contrate a un polígrafo y me someta a él. Es muy lamentable que me acuse de mentirosa, es una falta de respeto. No es la primera vez que recibo presiones y agresiones de su parte, mis compañeras me sugirieron que las hiciera públicas y levantáramos una denuncia de violencia política por razón de género”, acusó la diputada.

“Está bien que se turne, pero no me gusta el procedimiento y muchos de los de aquí habíamos dicho que íbamos a cambiar eso y se están rajando”, comentó el diputado Velázquez.

La iniciativa del esquema financiero para la L4 se remitió a las comisiones legislativas de Hacienda y a la de Movilidad. La de la planta de tratamiento de El Ahogado, a la de Hacienda y de Planeación y Ordenamiento Territorial. Se dejó abierta la posibilidad de que la próxima semana se realicen reuniones para revisar las propuestas del Poder Ejecutivo.

¿Qué implica el convenio?

El Gobierno estatal propone que Siteur gestione y contrate una línea de crédito de 150.1 millones de pesos con la banca de desarrollo o instituciones crediticias del país que ofrezcan las mejores condiciones.

Pide autorizar al Siteur otorgar en concesión por un plazo que no exceda 38 años el sistema de recaudo para el “Modelo integral de movilidad de la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara (Línea 4)”; es decir, la empresa que invierta recibirá el boletaje por 38 años.

Las operaciones realizadas deberán inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

El costo de los pasajes

La empresa que invertirá el recurso tendrá como pago únicamente el costo de los pasajes garantizando los 9.50 pesos de la tarifa social, pero no dijo por cuántos años. Esto deberá ser presentado y abordado durante las reuniones técnicas mencionadas, y una vez que la propuesta no solicitada sea aprobada.

Prometen descuentos en transbordos

Los transbordos entre la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, el Macrobús y el Peribús tendrán descuentos una vez que comience a operar.

Así lo aseguró ayer el gobernador de Jalisco; dijo que una vez que esta nueva línea esté cerca de ser terminada se dará a conocer el esquema mediante el cual esto será posible.

“La Línea 4 al igual que las otras líneas del Tren tienen que tener un planteamiento que permita que la gente no tenga que pagar doble tarifa para usar un sistema de transporte integrado. Sí va a haber descuentos de transbordo”, aseveró el mandatario.

Ante los señalamientos recibidos, en los cuales se menciona que pese a tratarse de inversión privada se está adquiriendo una deuda para construir este nuevo sistema de transporte, el gobernador aseguró que “le encantan las críticas”, e insistió que no se trata de una deuda, sino de un esquema financiero sin deuda pública.

“No ha sido fácil, pero creo que es un paso importante. Los que se oponen a esto se han opuesto siempre, son los mismos. Les mando un abrazo a todos los que andan con eso”, manifestó.

Explicó también que la propuesta no solicitada para la inversión de los cinco mil millones de pesos por parte de la iniciativa privada ya está en manos de los diputados del Congreso Estatal, y espera que las reuniones técnicas para su análisis se lleven a cabo entre martes y miércoles de la próxima semana, para así pasar a la licitación.

Por la modernización de la planta de El Ahogado, el Gobierno estatal eorgará 340 millones 65 mil 600 pesos cada ejercicio fiscal por 20 años. EL INFORMADOR/Archivo

Ampliación de planta de El Ahogado implica 5 mil 276 millones

Se plantea un contrato de coinversión por cinco mil 276 millones 850 mil pesos, más IVA.

El contrato será por 20 años, en dos años el particular debe invertir para la ampliación y el resto del contrato para operación y mantenimiento.

El monto estimado de los pagos a realizarse en cada ejercicio fiscal es de 340 millones 65 mil 600 pesos, durante las dos décadas que dure el contrato.

que dure el contrato. El inversionista privado será Mitsui.

Familiares de desaparecidos piden fortalecer a la Comisión Ejecutiva para atender los 16 mil casos de desaparecidos en el Estado. EL INFORMADOR/R. Rivas

Protestan en el Congreso por verificación y desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas y opositores al programa de verificación vehicular se manifestaron frente al Congreso del Estado para solicitar la intervención del Poder Legislativo en ambos temas.

Integrantes del Colectivo Luz de Esperanza pidieron que el Congreso estatal retome las reformas pendientes como ajustes en la Comisión de Búsqueda y en la atención a víctimas y el reconocimiento de sus derechos.

“Hay cuatro asesores en la Comisión Ejecutiva para más de 16 mil desaparecidos, qué atención vamos a tener, nos faltan apoyos. Los diputados deben actuar porque son los encargados de crear y adecuar las leyes, pero todo es muy lento”, expuso Héctor Rodolfo Torres, integrante del Colectivo.

Por otra parte, los opositores a la verificación vehicular demandaron que los legisladores hagan ajustes al programa; insistieron en que el esquema es recaudatorio y revisa elementos que no le corresponden.

Propusieron que se hagan mejoras al sistema de verificación y que los policías viales se enfoquen en acciones para agilizar el tráfico vehicular.

“Sabemos que la verificación atiende a una situación ambiental mundial, sabemos que no se va a quitar pero que se haga bien y que no lastime a los ciudadanos. Creemos que hay todos los elementos para que sea gratuita porque a los vehículos ya nos cobran refrendo y placas”, explicó Michel González Ruíz, uno de los manifestantes.

A esta protesta se sumaron colectivos de motociclistas que se quejaron por el actuar de los elementos viales.

Una comisión de los inconformes con la verificación ingresó al Congreso estatal para dialogar con diputados. Acordaron que participarán en mesas de análisis como parte del ejercicio de parlamento abierto de la próxima reforma de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

