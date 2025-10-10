Viernes, 10 de Octubre 2025

Dólar amanece encarecido este 10 de octubre

Este viernes el precio de la divisa de Estados Unidos presentó encarecimiento frente al peso mexicano, comaprado con el precio de apertura de ayer

Por: Fabián Flores

Este viernes, la divisa estadounidense encareció ligeramente su precio respecto al peso mexicano. UNSPLASH / K. Eliason / ESPECIAL / F. Flores

Esta mañana de viernes 10 de octubre, el precio del dólar en México es de 18.39 pesos por billete verde en promedio. 

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Banco de México (Banxico) cotizó que el tipo de cambio obtenido para el inicio de esta última jornada de la semana fue de 18.3830 pesos por un dólar estadounidense.

El día de ayer, el precio de apertura de la divisa estadounidense fue de 18.33 pesos, lo que se traduce en una depreciación de la moneda mexicana del 0.32 % para este inicio de la última jornada de la semana.  

Tipo de cambio del dólar HOY 10 de octubre de 2025

Banco Compra Venta 
Afirme 17.50 19.00
Banco Azteca 17.35 18.94
BBVA Bancomer 17.35 18.66
Banorte 17.65 18.75
Banamex 17.83 18.85
Scotiabank 16.30 19.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

