De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 10 de octubre, Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México.

Clima por la tarde hoy, 10 de octubre en CDMX

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX) este viernes 10 de octubre, continuará el cielo mayormente nublado con lluvias dispersas a lo largo del día, en la tarde podrían desarrollarse tormentas. La temperatura máxima oscilará alrededor de 22 °C, será inferior a 20 °C en zonas elevadas del sur y poniente.

Lluvias hoy, 10 de octubre en CDMX

Asimismo, en CDMX se prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 14:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 15:00 19° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 16:00 18° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 17:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 18:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 19:00 15° Tormenta con probabilidad de 90% en la región 20:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 21:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

