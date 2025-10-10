De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 10 de octubre, Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México.Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX) este viernes 10 de octubre, continuará el cielo mayormente nublado con lluvias dispersas a lo largo del día, en la tarde podrían desarrollarse tormentas. La temperatura máxima oscilará alrededor de 22 °C, será inferior a 20 °C en zonas elevadas del sur y poniente.Asimismo, en CDMX se prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento. De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS